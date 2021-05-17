Ушел из жизни ветеран «Торпедо» Федотов

Александр Николаевич — лучший хоккеист чемпионата СССР сезона 1969–1970 годов и обладатель множества рекордов нашего клуба. Проведя за «Торпедо» 488 матчей и забросив 215 шайб, он установил рекорд как по количеству голов за один сезон (65 — в сезоне 1968-1969), так и по количеству заброшенных шайб в одном матче (7 шайб в ворота пензенского «Дизелиста»).