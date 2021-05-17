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Ушел из жизни ветеран «Торпедо» Федотов

Sport24иещё 5
5 часов назад
На 77-году ушел из жизни многолетний капитан команды «Торпедо», мастер спорта, заслуженный тренер СССР, арбитр международной категории, победитель Всемирной зимней Универсиады 1972 года Александр Федотов, сообщает клубная пресс-служба.
Александр Николаевич — лучший хоккеист чемпионата СССР сезона 1969–1970 годов и обладатель множества рекордов нашего клуба. Проведя за «Торпедо» 488 матчей и забросив 215 шайб, он установил рекорд как по количеству голов за один сезон (65 — в сезоне 1968-1969), так и по количеству заброшенных шайб в одном матче (7 шайб в ворота пензенского «Дизелиста»).
По окончании игровой карьеры Александр Николаевич трудился на благо нижегородского хоккея, работая руководителем детской школы «Торпедо» и тренером заволжского «Мотора». Среди его воспитанников известные игроки — Александр Гуськов, Михаил Варнаков, Дмитрий Космачёв, Яков Рылов.
Также ветеран нижегородской команды провел множество матчей в качестве арбитра. Он судил матчи чемпионатов СССР, чемпионаты мира и Европы. В последние годы продолжал работать в составе судейских бригад на матчах команд системы «Торпедо».
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