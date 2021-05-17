В Саратове во время детского хоккейного турнира произошла массовая драка.

Во время матча между командами «Айсберг» из Горячего Ключа и «Олимп» из Самары 2008 года рождения один из игроков самарского клуба нарушил правила, из-за чего хоккеисты побросали клюшки и кинулись выяснять отношения.

Во время игры атмосфера между игроками постоянно накалялась, происходили мелкие стычки.

Во время розыгрыша штрафного игроки «Олимпа» набросились на соперников с кулаками. Команды выбежали на лед в полном составе, включая запасных, наносили друг другу удары, набрасывались сзади и били вдвоем одного. Драку пришлось разнимать судьям и родителям.

Матч был остановлен, победу присудили «Айсбергу» - он лидировал со счетом 6:3 до начала потасовки.

«Все, что происходило на льду, остается на льду. По ситуации хоккейный клуб будет разбираться самостоятельно», — заявил директор «Олимпа» Юрий Ковтун в комментарии «Газете.ру».