Раскрыты зарплаты самых дорогих игроков КХЛ

Издание "Спорт-Экспресс" опубликовало рейтинг самых дорогих игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2021/22.
Вторым в рейтинге стал защитник команды "Барыс" из Нур-Султана Даррен Диц
(100 млн).
На третьей строчке расположился нападающий "Динамо" Вадим Шипачев
(95 млн).
В рейтинге 95 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ 16 хоккеистов представляют петербургский СКА
.
Ранее была утверждена структура проведения КХЛ в сезоне-2021/22.
Самые дорогие игроки КХЛ
1. Дмитрий Яшкин ("Динамо") - 115 млн рублей
2. Даррен Диц ("Барыс") - 100 млн
3. Вадим Шипачев ("Динамо") - 95 млн
5. Юха Метсола ("Салават Юлаев") - 80 млн
8. Андре Петерсон ("Локомотив") - 75 млн