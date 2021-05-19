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Опубликован список самых дорогих игроков КХЛ

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад
Издание "Спорт-Экспресс" опубликовало рейтинг самых дорогих игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2021/22.
Раскрыты зарплаты самых дорогих игроков КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Первое место в списке занял форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин, годовая зарплата которого составит 115 млн рублей.
Вторым в рейтинге стал защитник команды "Барыс" из Нур-Султана Даррен Диц (100 млн).
На третьей строчке расположился нападающий "Динамо" Вадим Шипачев (95 млн).
В рейтинге 95 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ 16 хоккеистов представляют петербургский СКА.
Ранее была утверждена структура проведения КХЛ в сезоне-2021/22.

Самые дорогие игроки КХЛ

1. Дмитрий Яшкин ("Динамо") - 115 млн рублей
2. Даррен Диц ("Барыс") - 100 млн
3. Вадим Шипачев ("Динамо") - 95 млн
5. Филип Ларсен ("Салават Юлаев") - 80 млн
5. Юха Метсола ("Салават Юлаев") - 80 млн
8. Андре Петерсон ("Локомотив") - 75 млн
Хоккей,Даррен Диц,Филип Ларсен,Вадим Шипачев,Дмитрий Яшкин,Теему Хартикайнен,Алексей Марченко,Владимир Ткачев,Сергей Плотников,ХК Трактор,СКА,Салават Юлаев,Металлург,Локомотив,Динамо,
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