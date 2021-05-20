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Олимпийский чемпион по хоккею Войнов стал игроком московского "Динамо"

ТАССиещё 1
1 час назад
Олимпийский чемпион 2018 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Войнов перешел в московское "Динамо"
Фото: ТАССТАСС
Соглашение с 31-летним защитником рассчитано на два сезона.
В сезоне-2019/20 Войнов выступал за омский "Авангард". В составе команды он провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 41 очко (11 шайб + 30 результативных передач). В плей-офф на его счету одна передача в шести играх. Защитник пропустил сезон-2020/21.
Войнов также является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года и обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ он выступал за "Лос-Анджелес", проведя за команду 190 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 81 (18+63) очко, в плей-офф на его счету 25 (9+16) очков в 64 матчах.
9 апреля 2019 года НХЛ объявила о дисквалификации Войнова на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени хоккеиста подал апелляцию на это решение, отстранение игрока была вдвое сокращено. Изначально НХЛ дисквалифицировала Войнова бессрочно в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига отстранение не отменила, продолжив собственное расследование.
Хоккей,Вячеслав Войнов,Динамо,ХК Авангард,
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