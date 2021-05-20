Овечкин забил 800 голов в НХЛ, у Овечкина нет ни одного гола в овертаймах плей-офф НХЛ

Скорее, капитану «Вашингтона» просто не везёт поймать свой момент.

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин — величайший снайпер современности. За 16 лет в НХЛ россиянин наколотил 730 голов в регулярных чемпионатах и бросил вызов невероятному рекорду Уэйна Гретцки , установленному в то время, когда хоккей в мире был совсем другой. Нынешний сезон слегка подпортил Ови динамику, но Александр ещё точно попробует добраться до этого космоса.

В плей-офф величие Овечкина тоже никуда не девается, и это видно даже по текущему розыгрышу Кубка Стэнли. В кубковую рубку Александр включился мгновенно, несмотря на скомканный финиш регулярки. Сразу пошли яркие хиты, необходимые для команды эмоции, ассисты и, конечно, голы. В третьем матче серии с «Бостоном» Ови отрыл счёт, проведя великолепную смену, и оформил свой 70-й гол в плей-офф НХЛ.

Эта цифра должна вызывать не меньшее восхищение, чем 730 шайб Овечкина в регулярках. С того момента, как Александр пришёл в НХЛ, никто не забил голов в плей-офф больше, чем он. На втором месте извечный оппонент Ови Сидни Кросби с 69 голами, но на них канадец потратил 170 матчей. Овечкину на 70 голов потребовалось лишь 139 игр.

В иерархии снайперов НХЛ Овечкину уже привычно бороться не с современниками, а с легендами прошлых лет. По количеству голов в плей-офф Кубка Стэнли Александр сейчас занимает 17-е место в истории лиги: забив сегодня «Бостону», он догнал Стива Айзермана, одна шайба остаётся до результата Брайана Троттье. Плотность в этом списке велика, так что если «Вашингтон» далеко пройдёт в этом плей-офф, то Овечкин легко сможет оказаться в первой десятке лучших снайперов Кубка Стэнли.

70 голов в плей -офф, а в карьере НХЛ — уже 800 шайб. Потрясающая цифра! Она покорялась лишь пяти игрокам в истории хоккея, кроме Овечкина, и вы только оцените компанию, в которую попал великий российский нападающий: Марк Мессье, Яромир Ягр, Бретт Халл, Горди Хоу и Уэйн Гретцки.

Всё это прекрасно, но есть один любопытный и наверняка не приятный для Овечкина нюанс. Среди этих 800 шайб за карьеру не нашлось ни одной, которая бы пришлась на овертайм матча плей-офф! Да , многолет ни й лидер «В ашингтона» никогда не заканчивал матч Кубка Стэнли в пользу своей команды, не заставлял партнёров выскакивать со скамейки и устраивать масштабные обнимашки на льду.

И это удивительно. Лидером по голам в овертаймах плей-офф за всю историю «Вашингтона» является Никлас Бэкстрём (4 шайбы), по два раза забивали в решающие моменты Дино Чиччарелли и Джо Джуно. В разные годы победы «Кэпиталз» в дополнительное время кубковых матчей приносили россияне Евгений Кузнецов и Александр Сёмин. А Овечкин, наколотивший 70 голов в Кубке Стэнли, этим похвастать не может.

Есть ли какое-то рациональное объяснение такой статистике? Есть ли Овечкину, за что себя ругать? Вряд ли. Капитана «Вашингтона» не обвинишь в то м, что в решающие моменты он пропадает с радаров, перекладывая ответственность на партнёров. Ни в коем случае. Александр — настоящий лидер, отлично себя чувствующий в важнейших фазах матча. Об этом говорит хотя бы тот факт, что по количеству голов в овертаймах игр регулярки Ови занимает первое место в истории лиги! Его результат — 24 победные шайбы, а у ближайшего «преследователя» Яромира Ягра 19 голов.

В плей-офф же Овечкину пока просто не везёт оказаться в нужное время в нужном месте. Как, например, его одноклубнику Нику Дауду, принёсшему победу «Вашингтону» в первой игре серии.