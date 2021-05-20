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Сборная России заявила 17 хоккеистов для участия в ЧМ-2021

Sport24иещё 5
5 часов назад
Сборная России заявила 17 хоккеистов для участия в чемпионате мира по хоккею, сообщает официальный сайт IIHF.
Сборная России заявила на чемпионат мира 17 хоккеистов
Фото: Sport24Sport24
Защитники: Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»).
Завтра накануне встречи против сборной Чехии в первом туре чемпионата мира заявка будет дополнена, причем два места останутся для хоккеистов, которые вылетят в первом раунде Кубка Стэнли.
Матч Россия — Чехия состоится в пятницу, 21 мая. Начало в 16.15 (мск).
Хоккей,Иван Бочаров,Александр Самонов,Артем Зуб,Артем Швец-роговой,Никита Задоров,Владислав Каменев,Михаил Григоренко,Павел Карнаухов,Антон Слепышев,Рушан Рафиков,Владислав Гавриков,Максим Шалунов,Иван Проворов,Константин Окулов,Александр Барабанов,Игорь Ожиганов,Антон Бурдасов,СБОРНАЯ РОССИИ,СКА,Локомотив,ЦСКА,Динамо,
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