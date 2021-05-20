Сборная России заявила на чемпионат мира 17 хоккеистов

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Сборная России заявила 17 хоккеистов для участия в ЧМ-2021
Sport24
и
ещё 5
5 часов назад
Сборная России
заявила 17 хоккеистов для участия в чемпионате мира по хоккею, сообщает официальный сайт IIHF.
Фото:
Sport24
Sport24
Вратари:
Александр Самонов
(
СКА
),
Иван Бочаров
(
«Динамо»
Москва).
Защитники:
Артем Зуб
(«Оттава»),
Владислав Гавриков
(«Коламбус»),
Иван Проворов
(«Филадельфия»),
Никита Задоров
(«Чикаго»),
Игорь Ожиганов
(СКА),
Рушан Рафиков
(
«Локомотив»
).
Нападающие:
Александр Барабанов
(«Сан-Хосе»),
Владислав Каменев
,
Артем Швец-Роговой
,
Антон Бурдасов
(все — СКА),
Максим Шалунов
,
Антон Слепышев
,
Константин Окулов
,
Павел Карнаухов
(все —
ЦСКА
),
Михаил Григоренко
(«Коламбус»).
Завтра накануне встречи против сборной Чехии в первом туре чемпионата мира заявка будет дополнена, причем два места останутся для хоккеистов, которые вылетят в первом раунде Кубка Стэнли.
Матч Россия — Чехия состоится в пятницу, 21 мая. Начало в 16.15 (мск).
Хоккей
,
Иван Бочаров
,
Александр Самонов
,
Артем Зуб
,
Артем Швец-роговой
,
Никита Задоров
,
Владислав Каменев
,
Михаил Григоренко
,
Павел Карнаухов
,
Антон Слепышев
,
Рушан Рафиков
,
Владислав Гавриков
,
Максим Шалунов
,
Иван Проворов
,
Константин Окулов
,
Александр Барабанов
,
Игорь Ожиганов
,
Антон Бурдасов
,
СБОРНАЯ РОССИИ
,
СКА
,
Локомотив
,
ЦСКА
,
Динамо
,
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