Сборная России разгромила чехов на ЧМ

На 5-й минуте встречи нападающий сборной России Антон Бурдасов
реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко
и Иван Морозов
. На 10-й минуте чехи совершили перехват и убежали в контратаку. Якуб Флек
получил пас, ворвался в зону и с кистей бросил в дальний угол — шайба прошла под блином Александра Самонова
. Во втором периоде сначала Артём Швец-Роговой
вывел россиян вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Затем, менее чем через две минуты, Якуб Врана
сравнял счёт.