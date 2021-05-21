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Сборная России на последней минуте вырвала победу в стартовом матче ЧМ с Чехией

Чемпионат.comиещё 8
1 час назад
В первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Сборная России разгромила чехов на ЧМ
Фото: ТАССТАСС
На 5-й минуте встречи нападающий сборной России Антон Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов. На 10-й минуте чехи совершили перехват и убежали в контратаку. Якуб Флек получил пас, ворвался в зону и с кистей бросил в дальний угол — шайба прошла под блином Александра Самонова. Во втором периоде сначала Артём Швец-Роговой вывел россиян вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Затем, менее чем через две минуты, Якуб Врана сравнял счёт.
На 46-й минуте Александр Барабанов с передачи Дмитрия Воронкова забил третий гол в ворота чехов. На 58-й минуте Доминик Кубалик вновь сравнял счёт.
На последней минуте матча Михаил Григоренко забросил шайбу, которая принесла россиянам победу.
Хоккей,Якуб Флек,Якуб Врана,Доминик Кубалик,Александр Самонов,Артем Швец-роговой,Михаил Григоренко,Иван Морозов,Дмитрий Воронков,Александр Барабанов,Антон Бурдасов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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