Капризову разбили нос в матче против «Вегаса»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов получил травму по ходу четвертой игры четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции против "Вегас Голден Найтс".

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Воспитанник новокузнецкой школы хоккея по ходу первого периода пропустил от соперника удар клюшкой по носу - неосторожными действиями отметился защитник "рыцарей" Николас Хаг . Об этом сообщает Spoked Z.

После этого россиянин отправился на скамейку, где медицинская бригада оказала ему первую помощь.

Напомним, что игра завершилась со счетом 0:4 в пользу коллектива из Лас-Вегаса. Следующая игра состоится в Вегасе на арене "Ти-Мобайл" в ночь с 24 на 25 мая.