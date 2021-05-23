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Капризову разбили нос по ходу матча "Миннесота" - "Вегас"

Газета.Ruиещё 1
6 часов назад
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов получил травму по ходу четвертой игры четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции против "Вегас Голден Найтс".
Капризову разбили нос в матче против «Вегаса»
Фото: ReutersReuters
Воспитанник новокузнецкой школы хоккея по ходу первого периода пропустил от соперника удар клюшкой по носу - неосторожными действиями отметился защитник "рыцарей" Николас Хаг. Об этом сообщает Spoked Z.
После этого россиянин отправился на скамейку, где медицинская бригада оказала ему первую помощь.
Напомним, что игра завершилась со счетом 0:4 в пользу коллектива из Лас-Вегаса. Следующая игра состоится в Вегасе на арене "Ти-Мобайл" в ночь с 24 на 25 мая.
Стартовое вбрасывание состоится в 05:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" оказался сильнее "Миннесоты Уайлд".
Хоккей,Николас Хаг,Кирилл Капризов,
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