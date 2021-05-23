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Канадец травмировал россиянина ударом клюшкой в матче НХЛ

Lenta.ru
4 часа назад
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерс». Видео эпизода опубликовано в Twitter Here's Your Replay.
В неигровом эпизоде канадец Энтони Дюклер нанес россиянину удар клюшкой в колено. Кучеров оказался на льду и не смог продолжить встречу. О степени серьезности его травмы не сообщается.
Встреча прошла в субботу, 22 мая, и завершилась со счетом 6:2 в пользу «Тампы». Кучеров забросил шайбу и сделал три голевые передачи. Его клуб ведет в серии со счетом 3:1.
Хоккей,Видео,Энтони Дюклер,Никита Кучеров,
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