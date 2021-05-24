На чемпионате мира по хоккею флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый

В Риге с 21 мая по 6 июня в Риге проходит чемпионат мира по хоккею. В центре города установлены флаги стран-участниц соревнований. 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией. "Угон международного пассажирского самолета с целью подавления и ареста политических диссидентов уничтожил последние остатки легитимности белорусского диктатора", - заявил Стакис в своем Twitter. Также он отметил, что бело-красно-белый флаг символизирует солидарность Риги с белорусским народом и всеми репрессированными людьми в Белоруссии. Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич
был задержан белорусскими правоохранительными органами 23 мая в Минском аэропорту после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Ранее ЕС
вызывал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair.