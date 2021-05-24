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Первое поражение на ЧМ: сборная России утратила лидерство в группе

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею в Риге. Команда Валерия Брагина не справилась со Словакией и утратила лидерство в группе А.
Первое поражение на ЧМ: Россия утратила лидерство в группе
Фото: ФХРФХР
Очередной день для сборной России на чемпионате мира начался с порции слухов о грядущем усилении Национальной хоккейной лиги после вылета из плей-офф «Вашингтона» и «Сент-Луиса». Особенно актуальными эти разговоры для команды Валерия Брагина были ввиду проблем с вратарской позицией и травмами Константина Окулова и Михаила Григоренко. В пресс-службе ФХР ясность в вопросе ожидания десанта из-за океана внесли оперативно: Александр Самсонов, Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко выразили готовность и желание помочь своей сборной в Риге, а вот лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин от поездки на мировой форум отказался.
Эти разговоры немного отвлекли от того, что сборную России ожидал третий матч на турнире. Следующим соперником россиян по группе А предстала национальная команда Словакии, которая до очной встречи делила с Россией лидерство в турнирной таблице, набрав максимальные шесть очков в первых двух встречах. Уступали словаки лишь в разнице заброшенных и пропущенных шайб: 11-4 у России против 7-3 у Словакии. И даже несмотря на скромную победу над британцами (2:1 при 43 нанесенных бросках в створ британских ворот), словаки представлялись серьезным соперником для россиян, хотя свою последнюю победу над Россией на чемпионате мира одержали еще в далеком 2004 году.
Место в воротах команды Крэйга Рэмзи занял хорошо известный поклонникам КХЛ и, в частности, московского «Спартака» Юлиус Гудачек, а Роберт Лантоши, который все еще пытается пробиться в состав «Бостон Брюинз», вошел в первое атакующее звено вместе с опытным Мареком Гривиком и Петером Цеглариком, также не теряющим надежду заиграть за «мишек».
Что касается сборной России, то Валерий Брагин сделал несколько изменений по сравнению с во многом тренировочной игрой с Великобританией. Так, место в воротах вновь занял Александр Самонов, а тройку нападения в первом звене составили Александр Барабанов, Максим Шалунов и Дмитрий Воронков. Сергей Толчинский был переведен во второе звено, а Евгений Тимкин вернулся к своим партнерам по СКА Артему Швец-Роговому и Владиславу Каменеву. Лучший бомбардир российской сборной Антон Бурдасов остался в третьем звене.
Начало матча ожидаемо получилось скомканным. Цепкая команда Словакии действовала в обороне дисциплинированно и не давала российским форвардам свободного пространства в своей зоне. Особенно — у пятака. В итоге у Гудачека, который хоть и отразил чуть более десятка бросков, особой работы не было. Действительно острый момент у его ворот возник на первых минутах после опасного наброса Ивана Проворова от синей линии, а также теперь уже бывший голкипер «Спартака» справился с выстрелом Никиты Задорова, замкнувшего прострел Андрея Кузьменко.
А вот визави Гудачека пришлось изрядно попотеть. Сначала Милош Роман развернул классную атаку с последующим броском по воротам, и Самонов с ним справился. В этот же момент на добивании сыграл Мариан Студенич, но и его выстрел российский голкипер отразил, резко перекрыв противоположный угол. Шайба в итоге влетелу в сетку, но только с внешней стороны. Отличную возможность отличиться имел и Михал Криштоф, который сначала пытался отправить шайбу в ворота с острого угла, а уже после сейва Самонова ему помешал сыграть на добивании Проворов, по-футбольному ударивший по шайбе головой.
Во втором периоде темп также из-за плотной и жесткой борьбы оказался невысоким, однако это не помешало командам обменяться голами. Первыми счет открыли словаки, что не стало неожиданностью.
Бурдасов завозился с шайбой при выходе из своей зоны и потерял ее в результате прессинга от Студенича и Романа. Последний отпасовал на Милоша Келемена, а тот нанес дальний бросок по воротам Самонова. Российский голкипер момент выстрела не увидел, и шайба оказалась уже у него за спиной.
Ответ от россиян на пропущенную шайбу подоспел очень скоро, и этому поспособствовал чех Павол Скалицки, схлопотавший удаление. Константин Шафранов, отвечающий в штабе Брагина за реализацию большинства, доказал, что не зря получил вызов в сборную.
Капитан команды Антон Слепышев прокатился за воротами и сделал передачу на Толчинского, который нанес бросок сходу. Шайба рикошетом от Александра Барабанова влетела в сетку!
Заключительная часть матча ознаменовалась для словаков потерей одного из главных действующих лиц встречи Мариана Студенича. 22-летний нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» встал на пути шайбы после мощного броска Артема Зуба, но принял ее очень неудачно, повредив себе ногу. С трудом покинув площадку, словацкий хоккеист отправился в раздевалку, откуда досматривал остаток матча.
Из раздевалки он увидел гол своей команды. За семь минут до финальной сирены Максим Шалунов был наказан малым штрафом за толчок соперника клюшкой, и словаки «лишнего» разыграли моментально. Мартин Гернат мощно щелкнул от синей линии, и шайба после небольшого рикошета оказалась в воротах.
На последних минутах Валерий Брагин убрал Самонова из ворот, выпустив шестого полевого игрока, но его ставка на игру ва-банк не оправдалась. Словаки, перехватив шайбу в средней зоне, убежали в контратаку три в два, и Марек Дялога по пустым воротам не промазал. Тренерский штаб сборной России попытался оспорить этот гол, сигнализировав о возможном офсайде, но судьи после просмотра повтора подтвердили правильность взятия ворот.
В итоге 1:3 — сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира. Следующим соперником россиян станут датчане. Матч состоится 26 мая.
Хоккей,Роберт Лантоши,Михал Криштоф,Мариан Студенич,Павол Скалицка,Константин Шафранов,Милош Роман,Юлиус Гудачек,Мартин Гернат,Александр Самонов,Никита Задоров,Евгений Тимкин,Владислав Каменев,Михаил Григоренко,Сергей Толчинский,Александр Самсонов,Андрей Кузьменко,Антон Слепышев,Максим Шалунов,Иван Проворов,Дмитрий Воронков,Константин Окулов,Александр Барабанов,Владимир Тарасенко,Антон Бурдасов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,Марек Дялога,СБОРНАЯ РОССИИ,СКА,Спартак,
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