Первое поражение на ЧМ: Россия утратила лидерство в группе

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею в Риге. Команда Валерия Брагина не справилась со Словакией и утратила лидерство в группе А.

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Эти разговоры немного отвлекли от того, что сборную России ожидал третий матч на турнире. Следующим соперником россиян по группе А предстала национальная команда Словакии, которая до очной встречи делила с Россией лидерство в турнирной таблице, набрав максимальные шесть очков в первых двух встречах. Уступали словаки лишь в разнице заброшенных и пропущенных шайб: 11-4 у России против 7-3 у Словакии. И даже несмотря на скромную победу над британцами (2:1 при 43 нанесенных бросках в створ британских ворот), словаки представлялись серьезным соперником для россиян, хотя свою последнюю победу над Россией на чемпионате мира одержали еще в далеком 2004 году.

Место в воротах команды Крэйга Рэмзи занял хорошо известный поклонникам КХЛ и, в частности, московского «Спартака» Юлиус Гудачек , а Роберт Лантоши , который все еще пытается пробиться в состав «Бостон Брюинз», вошел в первое атакующее звено вместе с опытным Мареком Гривиком и Петером Цеглариком, также не теряющим надежду заиграть за «мишек».

Начало матча ожидаемо получилось скомканным. Цепкая команда Словакии действовала в обороне дисциплинированно и не давала российским форвардам свободного пространства в своей зоне. Особенно — у пятака. В итоге у Гудачека, который хоть и отразил чуть более десятка бросков, особой работы не было. Действительно острый момент у его ворот возник на первых минутах после опасного наброса Ивана Проворова от синей линии, а также теперь уже бывший голкипер «Спартака» справился с выстрелом Никиты Задорова , замкнувшего прострел Андрея Кузьменко

А вот визави Гудачека пришлось изрядно попотеть. Сначала Милош Роман развернул классную атаку с последующим броском по воротам, и Самонов с ним справился. В этот же момент на добивании сыграл Мариан Студенич , но и его выстрел российский голкипер отразил, резко перекрыв противоположный угол. Шайба в итоге влетелу в сетку, но только с внешней стороны. Отличную возможность отличиться имел и Михал Криштоф , который сначала пытался отправить шайбу в ворота с острого угла, а уже после сейва Самонова ему помешал сыграть на добивании Проворов, по-футбольному ударивший по шайбе головой.

Во втором периоде темп также из-за плотной и жесткой борьбы оказался невысоким, однако это не помешало командам обменяться голами. Первыми счет открыли словаки, что не стало неожиданностью.

Бурдасов завозился с шайбой при выходе из своей зоны и потерял ее в результате прессинга от Студенича и Романа. Последний отпасовал на Милоша Келемена, а тот нанес дальний бросок по воротам Самонова. Российский голкипер момент выстрела не увидел, и шайба оказалась уже у него за спиной.

Ответ от россиян на пропущенную шайбу подоспел очень скоро, и этому поспособствовал чех Павол Скалицки , схлопотавший удаление. Константин Шафранов , отвечающий в штабе Брагина за реализацию большинства, доказал, что не зря получил вызов в сборную.

Капитан команды Антон Слепышев прокатился за воротами и сделал передачу на Толчинского, который нанес бросок сходу. Шайба рикошетом от Александра Барабанова влетела в сетку!

Заключительная часть матча ознаменовалась для словаков потерей одного из главных действующих лиц встречи Мариана Студенича. 22-летний нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» встал на пути шайбы после мощного броска Артема Зуба, но принял ее очень неудачно, повредив себе ногу. С трудом покинув площадку, словацкий хоккеист отправился в раздевалку, откуда досматривал остаток матча.

Из раздевалки он увидел гол своей команды. За семь минут до финальной сирены Максим Шалунов был наказан малым штрафом за толчок соперника клюшкой, и словаки «лишнего» разыграли моментально. Мартин Гернат мощно щелкнул от синей линии, и шайба после небольшого рикошета оказалась в воротах.

На последних минутах Валерий Брагин убрал Самонова из ворот, выпустив шестого полевого игрока, но его ставка на игру ва-банк не оправдалась. Словаки, перехватив шайбу в средней зоне, убежали в контратаку три в два, и Марек Дялога по пустым воротам не промазал. Тренерский штаб сборной России попытался оспорить этот гол, сигнализировав о возможном офсайде, но судьи после просмотра повтора подтвердили правильность взятия ворот.