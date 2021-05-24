Первое поражение на ЧМ: Россия утратила лидерство в группе

А вот визави Гудачека пришлось изрядно попотеть. Сначала Милош Роман
развернул классную атаку с последующим броском по воротам, и Самонов с ним справился. В этот же момент на добивании сыграл Мариан Студенич
, но и его выстрел российский голкипер отразил, резко перекрыв противоположный угол. Шайба в итоге влетелу в сетку, но только с внешней стороны. Отличную возможность отличиться имел и Михал Криштоф
, который сначала пытался отправить шайбу в ворота с острого угла, а уже после сейва Самонова ему помешал сыграть на добивании Проворов, по-футбольному ударивший по шайбе головой.