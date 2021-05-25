В России допустили бойкот хоккейного ЧМ

«ИИХФ не должна оставлять без внимания демарш мэра Риги и правительства Латвии. Необходимы судейские решения или какие-то санкции. Ни в коем случае нельзя это оставлять, это полнейшее безобразие. К сожалению, я не исключаю возможность бойкота остатка турнира со стороны нашей и белорусской сборной. Думаю, ИИХФ сейчас придется принять непростое решение. Снять флаг ЧМ по время его проведения — это очень серьезный проступок. Такое нельзя ни допускать, ни прощать. Когда Рига брала на себя обязательства, не было никаких разговоров, что будет что-то зависеть от политической ситуации в России или Белорусии», — сказал Свищев в интервью «Спорт-Экспрессу».