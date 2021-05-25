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Сборная США нанесла Казахстану первое поражение на чемпионате мира

Чемпионат.com
1 час назад
Сегодня, 25 мая, на «Арене-Рига» прошёл очередной матч чемпионата мира – 2021, в котором встречались США и Казахстан. Сборная США одержала победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Сборная США победила Казахстан на чемпионате мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
На 7-й минуте Адам Кленденинг открыл счёт в матче, на 22-й Тревор Мур увеличил преимущество американцев, а на 42-й Джек Друри сделал счёт крупным.
Напомним, что в первом матче на турнире сборная США уступила Финляндии со счётом 1:2, а во втором – обыграла Канаду (5:1). Казахстанская сборная обыграла команды Латвии и Финляндии после серии буллитов.
Чемпионат мира – 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
Хоккей,Тревор Мур,Адам Кленденинг,
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