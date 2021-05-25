Сборная США победила Казахстан на чемпионате мира

Сегодня, 25 мая, на «Арене-Рига» прошёл очередной матч чемпионата мира – 2021, в котором встречались США и Казахстан. Сборная США одержала победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Напомним, что в первом матче на турнире сборная США уступила Финляндии со счётом 1:2, а во втором – обыграла Канаду (5:1). Казахстанская сборная обыграла команды Латвии и Финляндии после серии буллитов.