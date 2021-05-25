Плевок всему спорту: в IIHF осудили замену флага РФ на ЧМ

Реакция мэра Риги Мартиньша Стакиса на письмо президента IIHF Рене Фазеля – это плевок всему международному спорту, пишет «Российская газета».

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После того, как с площади в центре Риги заменили государственный флаг Белоруссии на символ белорусской оппозиции, президент IIHF послал мэру латвийской столицы письмо, в котором назвал произошедшее неприемлемым.

Фазель потребовал вернуть флаг Белоруссии или же убрать с площади флаги чемпионата мира и IIHF. Стакис выбрал второй вариант. Президент Латвии Эглис Левитс поддержал столичного градоначальника и объяснил его действия политическими причинами.

«Позвольте, но что же все-таки творится в столице Латвии? Это чемпионат мира по одному из престижнейших олимпийских видов спорта или первенство Риги на призы ее мэра?» - задается вопросом автор статьи.

Издание отмечает, что ни одна страна мира, даже не имеющая дипломатических отношений с другим государством, раньше никогда не решалась на столь явное хамство.

Латвия больше других стран призвала лишить Минск права принимать этот чемпионат мира по хоккею, а в результате это привело к самому скандальному мировому первенству в истории всех видов спорта.

«Политика не просто вмешалась в спорт, а на показ раздавила, растворила его в демонстративной рижской враждебности», - заключает автор.