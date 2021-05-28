"Монреаль" обыграл "Торонто" и сократил отставание в серии

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором "Торонто Мэйпл Лифс" проиграл на своей площадке "Монреаль Канадиенс". Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3. "Торонто" сумел в третьем периоде отыграться со счета 0:3, но в овертайме "Монреаль" сумел забросить решающую шайбу. В составе победителей дубль оформил Йоэль Армиа, по одной шайбе в свой актив записали Еспери Котканиеми и Ник Судзуки. За "Торонто" забивали Зак Хайман и Джейк Маззин
(дважды). При этом, в третьем периоде "Торонто" отыгрался со счётом 0:3. Российский нападающий Илья Михеев
провёл на площадке 13 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями. Благодаря этой победе "Монреаль" сумел сократить отставание в серии до четырех побед, счет стал 3-2 в пользу "Торонто". Следующий матч состоится 30 мая. Плей-офф НХЛ. 1/8 финала. Пятый матч. "Торонто Мэйпл Лифс" - "Монреаль Канадиенс" - 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:1ОТ) Голы: 0:1 - Армиа – 05:13' (5x5) 0:2 - Армиа (Перри, Стаал) – 08:18' (5x5) 0:3 - Котканиеми – 24:52' (5x5) 1:3 - Хайман (Марнер, Мэттьюс) – 26:32' (5x5) 2:3 - Маззин (Симмондс, Нюландер) – 46:52' (5x5) 3:3 - Маззин (Гальченюк, Нюландер) – 51:53' (5x5) 3:4 - Судзуки (Кофилд) – 60:59' (5x5). Ранее сообщалось, что "Торонто" Михеева обыграл "Монреаль" и увеличил отрыв в серии.