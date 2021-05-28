Тарасенко: "Никто не знает, какие у меня были травмы"

Жена и дети очень помогали отвлечься от дурных мыслей. Восстановление от травмы — нелегкий процесс и физически, и психологически. После чемпионства сразу много друзей появилось, а когда травмировался, сразу понимаешь, кто есть кто на самом деле", — сказал Тарасенко.