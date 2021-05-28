Тарасенко: "Никто не знает, какие у меня были травмы"

Жена и дети очень помогали отвлечься от дурных мыслей. Восстановление от травмы — нелегкий процесс и физически, и психологически. После чемпионства сразу много друзей появилось, а когда травмировался, сразу понимаешь, кто есть кто на самом деле", — сказал Тарасенко.
Хоккеист пропустил половину сезона в НХЛ из-за восстановления после травмы, провел 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков, а также забросил две шайбы в 4 встречах плей-офф. Ранее Тарасенко прибыл в расположение сборной России и после прохождения карантина сможет сыграть на чемпионате мира в Латвии.