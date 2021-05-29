Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Чехия разгромила Великобританию в матче ЧМ-2021 по хоккею

RT на русскомиещё 7
40 минут назад
Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Чехия разгромила Великобританию в матче ЧМ-2021 по хоккею
Фото: ReutersReuters
Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась со счётом 6:1.
В составе сборной Чехии заброшенными шайбами отметились Лукаш Клок, Филип Гронек, Либор Шулак, Филип Хитил, Радан Ленц.
В составе национальной команды Великобритании — Мэттью Майерс.
Ранее сообщалось, что Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМ-2021.
Хоккей,ЧМ по хоккею,Либор Шулак,Лукаш Клок,Радан Ленц,Филип Гронек,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители