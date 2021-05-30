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Новиков рассказал, в чём нужно прибавить сборной России по хоккею

Чемпионат.com
1 час назад
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о том, в чём нужно прибавить сборной России по хоккею на ЧМ-2021.
Новиков: Российским хоккеистам надо играть острее
Фото: fhr.rufhr.ru
«Сборной России нужно надёжнее играть в обороне. Мы позволяем сопернику легко входить в зону: защитники занимают не совсем правильную позицию, да и нападающие неправильно действуют в обороне. Бывает даже, что сопровождаем, тем самым позволяем улучшить ситуацию. Нападающие должны активнее играть в защите — это касается обороны не только в нашей зоне, но и, в первую очередь, «дальней обороны»: не просто обозначать присутствие, а вцепиться в соперника.
Российским хоккеистам надо быстрее переходить в атаку, играть острее с флангов: у Бурдасова такие трюки часто получаются», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Хоккей,Юрий Новиков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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