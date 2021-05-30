От плей-офф ЧМ по хоккею Россию отделяет одно очко

Для выхода в плей-офф чемпионата мира по хоккею сборной России нужно набрать одно очко в поединках со Швецией и Белоруссией.

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Расклады, при которых команда Валерия Брагина не выйдет в четвертьфинал:

- Швеция с 12 очками, обыграв россиян в основное время, будет выше благодаря успеху в личной встрече.

- Чехия одолеет Словакию в основное время.

- Если Словакия проиграет чехам, то будет выше России из-за победы в очном поединке.

- Швейцария не проиграет в основное время Великобритании.

В эти минуты россияне играют против Швеции. "Красная машина" уступает со счетом 0:1. Идет первый период. Единственную шайбу забросил Йеспер Фреден.