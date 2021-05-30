От плей-офф ЧМ по хоккею Россию отделяет одно очко

Для выхода в плей-офф чемпионата мира по хоккею сборной России
нужно набрать одно очко в поединках со Швецией и Белоруссией.
Расклады, при которых команда Валерия Брагина не выйдет в четвертьфинал:
- Швеция с 12 очками, обыграв россиян в основное время, будет выше благодаря успеху в личной встрече.
- Чехия одолеет Словакию в основное время.
- Если Словакия проиграет чехам, то будет выше России из-за победы в очном поединке.
- Швейцария не проиграет в основное время Великобритании.
В эти минуты россияне играют против Швеции. "Красная машина" уступает со счетом 0:1. Идет первый период. Единственную шайбу забросил Йеспер Фреден.
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк
выразил мнение, что появление зрителей на трибунах во время матчей проходящего в Латвии чемпионата мира по хоккею поможет российской команде выступить лучше.