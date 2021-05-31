Матч на вылет: Россия может отправить шведов с чемпионата мира домой

Сборная России сразится в своем предпоследнем матче чемпионата мира по хоккею с Швецией и в случае победы обеспечит себе участие в четвертьфинале турнира, а соперника отправит домой. «Газета.Ru» анонсирует противостояние.

Россия — Швеция (20.15 мск)

И для сборной России, и для команды Швеции очное противостояние в предпоследний день групповой стадии чемпионата мира по хоккею является очень важным. Правда, вряд ли кто мог до старта турнира при взгляде на состав группы А и календарь предположить, что оно будет иметь именно такое значение.

Изначально казалось, что это будет своеобразный финал первого этапа и битва за первое место в подгруппе, либо хотя бы просто матч, который окажет серьезное влияние на распределение мест внутри кубковой четверки.

На деле же групповой этап вышел настолько неожиданным, необычным и напряженным, что еще ни одна команда не обеспечила себе попадания в четвертьфинал!

При этом положение команды Валерия Брагина, конечно, куда лучше, чем у соперников. Российские хоккеисты выиграли четыре встречи в основное время, а уступили только раз - словакам.

Благодаря этому они делят по очкам лидерство в группе с теми же словаками и швейцарцами, и хотя по личным встречам между тремя располагаются на второй строчке (после обыгранных швейцарцев, но перед словаками), имеют на один матч меньше конкурентов.

Для России игра против Швеции не станет последней на групповой стадии, на следующий день предстоит еще поединок с уже лишившейся шансов на что-либо, кроме призрачной возможности обойти британцев и уйти с последнего места Белоруссии.

В принципе для выхода в четвертьфинал «Красной машине» достаточно выиграть только один матч из двух, что, естественно, проще будет сделать в противостоянии с белорусами.

Но, во-первых, не в традициях отечественного хоккея заниматься такого рода математикой, а во-вторых, никто не станет откладывать решение вопроса с попаданием в плей-офф на последний момент. Да и выиграть группу тоже принципиально важно, а это гранатированно можно сделать, только набрав как минимум четыре очка за два последних поединка.

У шведов ситуация совсем иная, очень сложная. Команда Юхана Гарпенлева первую часть групповой стадии откровенно завалила, уступив в своих первых двух матчах Дании и Белоруссии, причем обеим в основное время.

После этого «Тре Крунур» исправились и набрали ход. Они даже разнесли со счетом 7:0 очень крепких швейцарцев, но был еще матч с Чехией, в котором скандинавы, имея перевес в две шайбы по ходу встречи, пропустили четыре подряд и снова остались без очков (2:4).

В результате перед последней игрой на первом этапе мирового форума у шведов в данный момент по три победы и поражения в основное время и девять очков в активе. Прямо сейчас они располагаются на заветной четвертой строчки таблицы, но игра в запасе есть не только у России, но и у Чехии, так что не все зависит от желто-синих.

Чехам еще предстоит провести не самые простые поединки с Данией и Словакией, но это автоматически означает, что даже при самых удобных результатах для Швеции (чья-либо победа в игре Чехия — Дания по буллитам и потом победа словаков над чехами в основное время), даже математически для выхода в плей-офф подопечных Гарпенлева устроит только победа над Россией (при приведенном раскладе даже за пределами основного времени).

Понятно, что шведы выложатся на льду Олимпийского центра Риги на все сто процентов, и матч для «Красной машины» получится очень и очень сложным, что, наверное, хорошо в преддверии плей-офф.

Еще лучше, что в этой игре дебютировать на турнире смогут прошедшие обязательный карантин нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов

А вот голкиперу «Флорида Пантерз» Сергею Бобровскому , прилетевшему в столицу Латвии два дня назад, еще предстоит досидеть в изоляции — на групповом этапе на лед в красном свитере с логотипом Олимпийского комитета России он не выйдет.

Зато, похоже, вернется в строй пропустивший уже три встречи форвард «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко , которого очень не хватило, например, в том самом матче со словаками (1:3), ставшем первом без него на турнире.

Григоренко начал чемпионат мира очень здорово, сделав голевую передачу, а затем забив решающий гол за 19 секунд до финальной сирены в игре против Чехии (4:3). Против британцев (7:1) он в первом же взятии ворот отметился голевой передачей на Антона Бурдасова , но в той игре и получил злосчастное повреждение.