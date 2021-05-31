Россия - Швеция: прогноз и ставки на матч ЧМ-2021 31 мая, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
31 мая пройдет матч чемпионата мира по хоккею Россия - Швеция. Начало прямой трансляции на Первом канале в 20:15 мск.
Букмекерская компания «Фонбет»
считает фаворитом противостояния россиян. Сделать ставку на победу команды Валерия Брагина можно с коэффициентом `1.95, что соответствует 51% вероятности. Успех шведов аналитики оценили коэффициентом 3.60 (26%), ничья в основное время идёт за 4.30 (23%).
Россия - Швеция: какие делать ставки на матч ЧМ-2021 31 мая
Для сборной России задача минимум на оставшиеся два матча группового этапа чемпионата мира - набрать 1 очко. Учитывая, что кроме Швеции в соперниках у команды Валерия Брагина еще и сборная Беларуси, которая, прямо скажем, не хватает звезд с неба, эту проблему наша сборная должна решать с легкостью. Кроме того, сейчас наша команда имеет столько же очков, сколько и Швейцария, и Словакия, но у наших есть игра в запасе. Как раз против сборной Швеции. Побеждай - и первое место в группе практически наверняка достанется тебе. К тому же сегодня на ЧМ-2021 должны дебютировать Дмитрий Орлов
и Владимир Тарасенко
, что обязательно добавит нашей команде мастерства.
Есть и еще один соблазн. Победа над Швецией наверняка лишит эту команду шансов на попадание в плей-офф. Кстати, такого позора шведы еще не испытывали никогда. Побеждать им нужно в основное время. Да, теоретически может хватить и победы в овертайме, но там шансы будут сугубо математическими. А вот если команда Юхана Гарпенлева сможет одержать трехочковую победу, то ее судьба будет зависеть от исхода матча Чехии и Словакии. Если одна из команд выиграет в основное время, шведы пройдут в плей-офф, если нет - то нет. Но в любом случае сначала нужно победить Россию.
На что ставить в этой встрече? Все-таки мотивация шведов будет намного выше, но сборная России по турниру выглядит сильнее. Задача минимум у нашей сборной - набрать одно очко, тогда победа над Беларусью точно обеспечит нам победу в своей группе. Поэтому можно попробовать предположить, что основное время матча завершится вничью, а потом шведы все-таки забьют победную шайбу и сохранят математические шансы на плей-офф. Сделать ставку на победу Швеции с учетом овертайма и буллитов в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.45
.
Логично заиграть и низовой характер встречи. Будет много борьбы, вязкий хоккей. Для шведской сборной плей-офф начинается сегодня. Поэтому открытого характера встречи ждать не стоит. ТМ 5.5 шайбы - хороший вариант. БК «Фонбет» предлагает на ТМ 5.5 коэффициент 1.70
.
Ну и можно попробовать поставить на то, что счет в матче откроет сборная Швеции. Им нужно идти вперед и забивать - только победа оставит их в игре. Поэтому логично предположить стартовый натиск, который вполне может завершиться взятием ворот. Коэффициент на то, что шведы откроют счет, - 2.05. Если поставите 1000 рублей на этот исход, получите 2050 рублей в случае успеха.