Россия - Швеция: прогноз и ставки на матч ЧМ-2021 31 мая, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

Россия - Швеция: какие делать ставки на матч ЧМ-2021 31 мая

Есть и еще один соблазн. Победа над Швецией наверняка лишит эту команду шансов на попадание в плей-офф. Кстати, такого позора шведы еще не испытывали никогда. Побеждать им нужно в основное время. Да, теоретически может хватить и победы в овертайме, но там шансы будут сугубо математическими. А вот если команда Юхана Гарпенлева сможет одержать трехочковую победу, то ее судьба будет зависеть от исхода матча Чехии и Словакии. Если одна из команд выиграет в основное время, шведы пройдут в плей-офф, если нет - то нет. Но в любом случае сначала нужно победить Россию.