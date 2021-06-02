Василевский признан первой звездой матча "Каролина" - "Тампа"

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой второго матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против » Каролины Харрикейнз », сообщается на официальном сайте турнира.

Фото: Официальный сайт НХЛ Официальный сайт НХЛ

Встреча, прошедшая в Роли на «Пи-Эн-Си-Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Российский голкипер отразил 31 бросок.

Второй звездой стал форвард «Тампы» Энтони Чирелли , в активе которого победный гол.

Также в тройку вошел нападающий «Каролины» Андрей Свечников . Он стал автором единственной заброшенной шайбы в своей команде.

Действующий обладатель Кубка Стэнли увеличил отрыв в серии до четырех побед — 2-0. Третья игра пройдет в Тампе в ночь на 4 июня.

Ранее сообщалось, что Василевский вышел на второе место по количеству выигранных матчей в плей-офф НХЛ среди российских голкиперов.