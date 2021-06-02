Василевский признан первой звездой матча "Каролина" - "Тампа"

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой второго матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против »Каролины Харрикейнз», сообщается на официальном сайте турнира.
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ
Встреча, прошедшая в Роли на «Пи-Эн-Си-Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Российский голкипер отразил 31 бросок.
Второй звездой стал форвард «Тампы» Энтони Чирелли, в активе которого победный гол.
Также в тройку вошел нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Он стал автором единственной заброшенной шайбы в своей команде.
Действующий обладатель Кубка Стэнли увеличил отрыв в серии до четырех побед — 2-0. Третья игра пройдет в Тампе в ночь на 4 июня.
Ранее сообщалось, что Василевский вышел на второе место по количеству выигранных матчей в плей-офф НХЛ среди российских голкиперов.
Победа над «Каролиной» стала для игрока «Тампы» 39-й в розыгрыше Кубка Стэнли. По этому показателю он сравнялся с Николаем Хабибулиным. Рекорд по количеству побед в плей-офф НХЛ среди российских вратарей принадлежит Евгению Набокову (42).