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Белорусские хоккеисты вернутся домой с чемпионата мира на автобусе из-за запрета на полеты

ТАССиещё 1
2 июня 2021
Сборная Белоруссии по хоккею, которая завершила выступление на чемпионате мира в Риге, вернется домой на автобусе, а не на самолете из-за введенного в Латвии запрета на авиасообщение с этой республикой. Об этом ТАСС сообщил глава оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис.
Белорусские хоккеисты вернутся домой с чемпионата мира на автобусе из-за запрета на полеты
Фото: © Наталия Федосенко/ТАСС© Наталия Федосенко/ТАСС
"Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе", - сказал он. Глава оргкомитета уточнил, что в Ригу сборная Белоруссии прилетела на самолете.
Бунцис добавил, что оргкомитет чемпионата мира до последнего момента надеялся, что ему удастся организовать вылет в Минск для белорусской сборной. Для этого, по его словам, была необходима официальная просьба со стороны белорусских властей, однако те с таким запросом не обратились.
25 мая правительство Латвии ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Выдача разрешений на использование воздушного пространства и аэропортов балтийской республики белорусскими авиаперевозчиками ограничивается, как и право латвийских самолетов входить в воздушное пространство соседней страны и использовать ее аэропорты.
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