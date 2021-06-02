Белорусские хоккеисты вернутся домой с чемпионата мира на автобусе из-за запрета на полеты

Сборная Белоруссии по хоккею, которая завершила выступление на чемпионате мира в Риге, вернется домой на автобусе, а не на самолете из-за введенного в Латвии запрета на авиасообщение с этой республикой. Об этом ТАСС сообщил глава оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис.

Фото: © Наталия Федосенко/ТАСС © Наталия Федосенко/ТАСС

"Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе", - сказал он. Глава оргкомитета уточнил, что в Ригу сборная Белоруссии прилетела на самолете.

Бунцис добавил, что оргкомитет чемпионата мира до последнего момента надеялся, что ему удастся организовать вылет в Минск для белорусской сборной. Для этого, по его словам, была необходима официальная просьба со стороны белорусских властей, однако те с таким запросом не обратились.