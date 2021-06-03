Жирков вошёл в пятёрку самых возрастных игроков Евро-2020

Жирков (37 лет и 306 дней) занял пятое место в рейтинге.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.