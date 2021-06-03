Россия - Канада: «Если мы их не обыграем, зачем вообще поехали?»

Единственный вопрос, который сейчас стоит перед тренерским штабом - это позиция основного вратаря. Александр Самонов
провел групповой этап неплохо, но опыта у него не так много. А из-за океана прилетел Сергей Бобровский
. И он может сыграть в четвертьфинале. С одной стороны, это явное усиление. Бобровский явно выше классом, у него огромный опыт и желание проявить себя в сборной после неудачного сезона в НХЛ. С другой - невозможно предсказать, как быстро адаптируется Сергей к другим размерам площадки, партнерам, будет ли у него тот самый пресловутый «пондус», о котором любил рассуждать Игорь Захаркин
. Валерию Брагину и его штабу предстоит принять нелегкое решение.