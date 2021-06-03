Россия - Канада: «Если мы их не обыграем, зачем вообще поехали?»

3 июня на чемпионате мира по хоккею пройдут четвертьфиналы. И уже на этой стадии нас ждет поединок Россия - Канада. Начало классического противостояния - в 20:15 мск. Канадцы с огромным трудом прошли в плей-офф, смогут ли они преобразиться в матчах на вылет или нашу сборную ждет легкая прогулка? Получи 1000 рублей от Winline и сделай ставку на матч Россия - Канада бесплатно!

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЧМ-2021 Россия - Канада

Четвертьфинал хоккейного чемпионата мира-2021 начнется в 20:15 мск 3 июня. Прямую видеотрансляцию этого противостояния можно будет посмотреть на Первом канале, а также на сайте и в приложении Winline

Россия - фаворит. Но с Канадой ни в чем нельзя быть уверенным

Так уж вышло, что на ЧМ-2021 классическое противостояние Россия - Канада случится уже в четвертьфинале. И, пожалуй, давно не было, чтобы наша сборная подходила к игре с канадцами таким фаворитом. Уж слишком неубедительно выглядели североамериканцы на групповом этапе турнира. Сделать ставку на победу России в основное время матча в букмекерской компании Winline можно с коэффициентом 1.75 , это примерно 56% вероятности. Шансы канадцев оценивают коэффициентом 3.70 (25%), а ничья идет за 4.60 (19%).

Россия в поиске основного вратаря, Канада ищет команду

Сборная России спокойно и уверенно прошла групповой этап. Да, случилась одна осечка в игре со Словакией, но на фоне остальных команд это даже осечкой нельзя назвать. Однозначно добавили уверенности команде игроки НХЛ Дмитрий Орлов Владимир Тарасенко . Они уже внесли свой вклад в победы сборной над Швецией и Беларусью. Кстати, шведы - одни из фаворитов турнира по версии букмекеров перед его началом - после поражения от нашей сборной отправились домой.

Единственный вопрос, который сейчас стоит перед тренерским штабом - это позиция основного вратаря. Александр Самонов провел групповой этап неплохо, но опыта у него не так много. А из-за океана прилетел Сергей Бобровский . И он может сыграть в четвертьфинале. С одной стороны, это явное усиление. Бобровский явно выше классом, у него огромный опыт и желание проявить себя в сборной после неудачного сезона в НХЛ. С другой - невозможно предсказать, как быстро адаптируется Сергей к другим размерам площадки, партнерам, будет ли у него тот самый пресловутый «пондус», о котором любил рассуждать Игорь Захаркин . Валерию Брагину и его штабу предстоит принять нелегкое решение.

Но если посмотреть на команду Канады, понимаешь, что проблемы России по сравнению с североамериканскими - это пыль. Команда Жерара Галлана начала чемпионат мира с трех поражений подряд. Причем из категории топ соперник был только один - США. В итоге «Кленовые листья» буквально вползли в игры на вылет с отрицательным балансом побед и поражений. Благодарить канадцы должны сборную Германии, которая победила Латвию в последнем матче группы в основное время. Если бы эта игра завершилась вничью, то и немцы, и латыши прошли бы в плей-офф, оставив Канаду за бортом. Но Германия проявила принципиальность и втянула Канаду в плей-офф за руку. Так что бояться эту сборную Канады точно не нужно.

«Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца», - заявил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Самоуверенно. Но в его словах большая доля правды.

На что ставить в матче Россия - Канада на ЧМ-2021?

В плане мастерства и командных взаимодействий эта сборная России сильнее. Канада же может противопоставить 1000%-ю страсть и самоотдачу. Только так команда Галлана сможет победить. Вряд ли стоит ждать от этого матча запредельной результативности. На первый план выйдет желание победить и реализовывать свои моменты. Поэтому можно проверить вариант со ставкой на ТМ 5 шайб в основное время у букмекера Winline за 1.95

Если посмотреть на матчи нашей сборной с командами-фаворитами этого чемпионата мира, то можно заметить, что встречи либо заканчивались в овертайме, либо же с преимуществом в одну шайбу. Можно попробовать поставить на минимальную победу России и в этой встрече. Сделать ставку на то, что сборная России выиграет с разницей в одну шайбу, можно у букмекера Winline с коэффициентом 5.20 . Правда, здесь есть подводный камень с возможной шайбой в пустые ворота, поэтому разница в 2 шайбы за 5.40 тоже смотрится симпатично.