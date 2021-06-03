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Сборная России обыгрывает Канаду после второго периода 1/4 финала ЧМ по хоккею

RT на русском
2 часа назад
Сборная России обыгрывает национальную команду Канады после второго периода матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.
Сборная России обыгрывает Канаду после двух периодов
Фото: ТАССТАСС
По итогам 40 минут встречи счёт 1:0 в пользу российской команды.
На 35-й минуте шайбу забросил Евгений Тимкин, которому ассистировали Дмитрий Орлов и Владислав Каменев.
В составе сборной России двухминутный штраф отбыл Тимкин. Канадцы провели второй период без удалений.
Хоккей,Евгений Тимкин,Владислав Каменев,Дмитрий Орлов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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