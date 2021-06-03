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Сборная России в овертайме уступила Канаде в четвертьфинале ЧМ

Sport24
1 час назад
Сборная Канады вышла в полуфинал чемпионата мира. В матче 1/4 финала турнира Канада в овертайме обыграла сборную России — 2:1 ОТ.
Довели до овертайма: Канада выбила Россию в 1/4 финала ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Счет в матче был открыт на 35-й минуте: Дмитрий Орлов с близкой дистанции не сумел переиграть Дарси Кемпера, но сохранил шайбу и переправил ее на «пятак», откуда Евгений Тимкин поразил ворота канадцев.
Сборная Канады отыгралась на 46-й минуте — Адам Хенрик в касание переиграл Сергея Бобровского после передачи Коннора Брауна.
Игра перетекла в овертайм, на 3-й минуте которого победную шайбу забросил Эндрю Манджапан.
В полуфинале ЧМ сборная Канады сыграет с победителем матча Финляндия — Чехия.
Чемпионат мира. Рига (Латвия)Четвертьфинал
Голы: Тимкин (Орлов, Каменев), 34:32 — 1:0. Хенрик (Браун, Комтуа — в большинстве), 45:03 — 1:1.
Хоккей,Коннор Браун,Евгений Тимкин,Адам Хенрик,Дмитрий Орлов,Сергей Бобровский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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