Сборная России обратилась к болельщикам после поражения Канаде

3 июня сборная России проиграла Канаде в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:2 ОТ.
Фото: газета.ругазета.ру
"Чемпионат мира для сборной России завершен. Сегодня мы говорим спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду в течение турнира. Огромное спасибо вам", - гласит заявление команды в Twitter.
В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин. Стоит отметить, что Россия открыла счет в матче. Чемпионат мира. 1/4 финала.