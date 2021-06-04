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Сборная России поблагодарила болельщиков после поражения в 1/4 финала ЧМ

Газета.Ruиещё 4
1 час назад
3 июня сборная России проиграла Канаде в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:2 ОТ.
Сборная России обратилась к болельщикам после поражения Канаде
Фото: газета.ругазета.ру
"Чемпионат мира для сборной России завершен. Сегодня мы говорим спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду в течение турнира. Огромное спасибо вам", - гласит заявление команды в Twitter.
В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин. Стоит отметить, что Россия открыла счет в матче. Чемпионат мира. 1/4 финала.
Россия — Канада — 1:21:0 — Евгений Тимкин — 20:421:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:031:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала на турнире под флагом ОКР, а вместо гимна страны исполняется фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее сборная России по хоккею впервые не смогла выиграть турнир, выступая под нейтральным флагом.
Хоккей,ЧМ по хоккею,Коннор Браун,Евгений Тимкин,Адам Хенрик,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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