"Фантастическое позорище": В России болезненно восприняли поражение от Канады

«Это какое-то фантастическое позорище. Проиграть составом с Бобровским и шестью защитниками из НХЛ этой Канаде. Где Адам Хенрик и Диллон Дюбе — звезды. «Красная машина» едет дальше. «Красная машинка» лежит в кювете. На боку», — написал Андронов в своем Telegram-канале.
«Сразу говорил, что это самая важная игра. И мы её проиграли. Канадцы, какой бы состав ни привезли, прыгнули выше головы, настроились на матч, как на последний бой. А мы не настроились, не сыграли в свой хоккей. Командой мы не стали, хотя у нас сильнейший состав.
Мы должны были обыгрывать эту Канаду. Но мы знаем, как они могут собраться. Это был досрочный финал, который мы проиграли. Проиграли тренер, команда и весь российский хоккей. Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде», — приводит его слова издание "Чемпионат".
«Впечатления, мягко говоря, не очень. Не скажу, что на этот чемпионат приехала очень сильная сборная Канады, ребята молодые. А игры-то у нас не было видно, если честно. Мы контролировали шайбу очень плохо, не понимали, что с ней делать. Были какие-то моменты — два-три раза, когда что-то происходило. Но не держали нить игры. Сказать, что мы были сильнее этой молодой команды, я не могу. Игра была абсолютно равная, во втором периоде канадцы даже нас переигрывали. Итоговый счет закономерен, в формате «три на три» они завладели инициативой и держали ее. И спокойно ведь играли, что удивительно. Техника была видна, у канадцев она была посильнее.
Есть такое понятие, как класс, и у наших он был намного выше. По оборонительной линии, по вратарской, в нападении — по мастерству. Но у нас не было игры, когда мы бы все контролировали, атаковали, держали шайбу и подбирали ее. Мы должны быть быстрее во всех компонентах, а этого не было», — сказал Прохоров "Газете.ру".
«Хоть Канада и сильнее России по рейтингу, но на этом чемпионате мира у них была не такая сильная сборная. Поймите, один матч можно выиграть у любого соперника — сегодня именно так и вышло.
Ну какой же это позор? Сейчас такое время, когда пандемия У России состав был сильнее, ребята опытнее, в составе звёзды КХЛ, да и нхловцы приехали. Всякое бывает. Это точно не позор! Сейчас российским руководителям надо делать выводы.
Думал, что Канада не попадёт даже в четвёрку лучших. Они неудачно начали чемпионат, там нет известных игроков. Поражение России — большой сюрприз. Это вообще заколдованный чемпионат мира: отняли у Беларуси, отдали Латвии. Знаете что, надо было проводить ЧМ в Литве — тогда бы сборная России точно выиграла», — сказал Каспарайтис.