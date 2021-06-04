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"Россия упала в могилу": как на Западе восприняли поражение сборной от Канады

Елена Прошина
1 час назад
В западных СМИ появились комментарии специалистов касательно поражения сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, в котором команда Валерия Брагина уступила канадцам со свчетом 1:2.
Обозреватель финского издания Ilta-Sanomat Томми Куйвунен заявил, что, проиграв Канаде, российская сбоная "упала" в могилу.
«Канада просто восстала из могилы! А Россия упала туда, проиграв в этом хоккейном триллере. Заклятые враги, русские и канадцы, встретились в четвертьфинале, который превратился в ожесточенную борьбу. Выход Канады в полуфинал казался просто невозможным, но они добились потрясающего прогресса. Голова Троя Стечера не замерзла, хотя он был самым низкорослым игроком в нападении своей команды. Его пас на Манджиапане вывел команду в полуфинал. Сергей Бобровский сыграл уверенно, но для Дарси Кемпера это был лучший матч на турнире», — цитирует финского эксперта Sport24.
Обозреватель канадского канала TSN Дейв Рид восхитился игрой Троя Стечера, отдавшего решающий пас.
«Миссия казалась невыполнимой. Но невероятная игра, невероятный гол в овертайме все поменяли. Посмотрите на обводку Стечера! Прокинул шайбу между ног, с удобной стороны клюшки на неудобную, проскочил мимо — и сделал пас на Манджиапане. Вау!» — отметил обозреватель TSN Дейв Рид.
Обозреватель The Hockey News и один из экспертов Sport24 Стивен Эллис отметил хорошую игру вратаря россйской сборной Сергея Бобровского и ненужное удаление Владимира Тарасенко.
«Тяжелый вариант поражения для России. До этого матча у русских был неплохой турнир. Бобровский сыграл фантастически, а вот удаление Тарасенко немного «ужалило». Судя по турнирной таблице, Канада сильно уступала россиянам. Но на самом деле Канада действительно была хуже только в одном матче — против США. У Германии и Латвии были выдающиеся игры против канадцев, сильно играли вратари и защита. Ну а Дарси Кемпер сыграл с русскими свой лучший матч. В полуфинале Канада сыграет с США — вот это будет матч!» — заявил Эллис.
Хоккей,Владимир Тарасенко,Сергей Бобровский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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