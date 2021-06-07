Канада стала чемпионом мира по хоккею: какие выводы нужно сделать сборной России

ЧМ-2021 в Риге завершён. К счастью, этот турнир запомнится не только своей ужасной организацией (суровые, доходящие до абсурда противоковидные правила, политические провокации, пустые трибуны, космические цены на билеты на матчи плей-офф), но и великолепной, неожиданной, даже сенсационной победой сборной Канады.

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«Кленовые» привезли в столицу Латвии состав, над которым многие смеялись, и начали чемпионат с трёх поражений от хозяев, США и Германии. Затем сумели собраться, но в последний день группового этапа уступили финнам, вручив свою кубковую судьбу в руки третьих лиц. И они, что удивительно, Канаду не подвели: Казахстан умудрился проиграть Норвегии, а Германия с Латвией не раскатали ничью в очной встрече. Родоначальники хоккея выжили (или отскочили, кому как больше нравится), вышли в плей-офф, где получили худший номер рейтинга, а затем

В трёх матчах на вылет «кленовые» обыграли три лучшие команды этого самого рейтинга, в очередной раз рассказав миру спорта историю о Золушке. В четвертьфинале и финале Канаде пришлось отыгрываться и дожимать соперника в лотерейном овертайме, в полуфинале подопечные Галлана разделались с американцами, которым без шансов «сгорели» в матче группового этапа. Безусловно, победа Канады — не только про характер, про веру в себя и прогресс по ходу турнира. Она ещё и про везение, про великую роль случая. Успех «кленовых» в лишний раз (и очень наглядно) показал, что чемпионат мира с его объёмным групповым этапом и молниеносной олимпийской системой плей-офф — это турнир момента, эпизода, одной ошибки. К нему нельзя максимально правильно подготовиться заранее, рассчитать все риски, потому что в решающий момент все усилия на нет может свести человеческий фактор или какая-нибудь нелепость. Это не серии Кубка Гагарина или Кубка Стэнли до четырёх побед, и даже не «двойник» на каждом этапе, как в футбольной Лиге чемпионов. На каждой стадии — всего лишь одна игра, и в ней может произойти всё, в ней нет фаворитов, а побеждает тот, кто сильнее и удачливее в конкретно взятый день. Кому-то может показаться, что золото такой Канады — это насмешка над регламентом крупнейшего международного турнира и вообще над принципами серьёзной подготовки национальных команд. И в этом, действительно, что-то есть, ведь «кленовые» привезли в Ригу совершенно беззвёздный и бессистемный состав, напичканный неудачниками сезона НХЛ, далеко не самой топовой молодёжью, а также игроками из АХЛ и студенческой лиги. И взяли золото, обставив сборные, которые тратят намного больше сил и ресурсов и совершают намного больше телодвижений для формирования заявки на ЧМ. Речь, кстати, не только про Россию, но и про Финляндию, Чехию, Швецию Так о чём же это говорит? О том, что Канада, как ни крути, главная хоккейная нация в мире, способная даже ноунеймами взять золото главного турнира года? Спорить с этим тезисом глупо, но из триумфа «кленовых» всё-таки можно сделать и несколько смежных выводов. Применительно, конечно, к многострадальной сборной России

Вот такая победа Канады означает, что к соревнованиям сборных нельзя относиться слишком серьёзно и готовиться к ним слишком основательно. Для победы на турнире, где многое решает случай, момент и везение, не нужны ни базовые клубы, ни совмещённые тренеры, ни долгие сборы в Новогорске. Надо просто уметь собрать всех доступных, не наевшихся хоккеем к маю, по-спортивному злых ребят, которые на конкретном временном отрезке готовы играть за сборную, а во главе их поставить опытного и авторитетного тренера-мотиватора. С кадрами (тренерскими и игровыми) у нас нет никаких проблем, как бы в этом нас сейчас ни старались убедить. Достаточно просто перестать при формировании команды мыслить стереотипами и научиться смотреть дальше своего носа. Канадцы отнеслись к этому чемпионату мира гораздо проще и добрались до вершины. Безусловно, во многом им повезло. Но это если рассматривать лишь ЧМ-2021, однако есть ведь и перспективная картина: за последние шесть мировых форумов «кленовые» 5 (!) раз играли в финале и трижды выигрывали золото. Хотя и состав, и тренер каждый год были разными. Но бог с ней, с Канадой! Те же финны на этом временном отрезке имеют три финала и чемпионство-2019, у шведов два золота. Россия же, все эти семь лет живущая под лозунгом «Всё для сборной, всё для победы», ни разу не добиралась до верхней ступени пьедестала, а в финале не играла с ЧМ-2015. Я не просто так выбрал за точку отчёта 2014 год, когда наша сборная в последний раз брала золото. Именно после победного ЧМ в Минске сформировалась верхушка руководства национальной команды, которая «рулит» в сборной до сих пор. И мы видим, что результата на этом длинном отрезке нет, а когда речь идёт о целой эпохе без побед, то глупо кивать только лишь на невезение в овертайме одного матча. Необходимо задумываться об эффективности применяемых методов и продуктивности системы.