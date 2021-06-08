«Виннипег» обратился к «Монреалю» после поражения в серии плей-офф Кубка Стэнли

«Виннипег Джетс» уступили в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» со счётом 0-4. После четвёртого матча (2:3, ОТ) «твиттер» клуба из Виннипега опубликовал обращение, адресованное сопернику. «Всего наилучшего до конца пути, «Монреаль». Заставьте Север гордиться!», — сообщается в публикации «Джетс».

Напомним, в первом раунде «Канадиенс» оказались сильнее «Торонто Мейпл Лифс» — 4-3 в серии, по ходу которой они уступали со счётом 1-3. В полуфинале Кубка Стэнли «Монреаль» встретится с победителем серии между «Колорадо» и «Вегасом» (2-2). Клуб из Монреаля сыграет в 1/2 финала впервые с 2014 года, когда уступили в финале Восточной конференции «Рейнджерс» (2-4). Напомним, «Канадиенс» последний раз выигрывали НХЛ в сезоне-1992/1993. Всего на счету «Монреаля» 24 титула — клуб на первом месте по данному показателю в истории лиги.