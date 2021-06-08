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Романов дебютировал в Кубке Стэнли

RT на русском
5 часов назад
Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов дебютировал в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках четвёртого матча второго раунда серии с «Виннипег Джетс».
Романов дебютировал в Кубке Стэнли
Фото: ReutersReuters
Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Монреаля».
В составе «Канадиенс» заброшенными шайбами отметились Эрик Густаффсон, Арттури Лехконен и Тайлер Тоффоли. В составе «Виннипега» — Логан Стэнли (2).
Таким образом, «Монреаль» увеличил преимущество в серии (4:0) и вышел в третий раунд плей-офф.
Хоккей,Арттури Лехконен,Тайлер Тоффоли,Александр Романов,
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