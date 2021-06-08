"Не было интереса": Руководитель «Авангарда» раскритиковал ЧМ в Латвии

Напомним, чемпионат мира по хоккею в Латвии завершился 6 июня. В финале сборная Канады оказалась сильнее финской команды — 3:2, ОТ. Следующий чемпионат мира пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года в Хельсинки и Тампере (Финляндия).