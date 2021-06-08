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"Не было интереса": Руководитель «Авангарда» раскритиковал ЧМ в Латвии

Елена Прошина
4 часа назад
Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов раскритиковал завершившийся в Латвии чемпионат мира по хоккею. По словам руководителя, интереса смотреть турнир у него не было, а ИИХФ необходимо работать над зрелищностью ЧМ.
«Я ни один матч ЧМ не посмотрел целиком, да и весь турнир смотрел отрывками. Я не очень понял, зачем Латвии нужен был этот чемпионат. Они снимали флаги и не привлекали зрителей. Плюс эти широкие площадки — странный вид спорта какой-то. ИИХФ нужно подумать над тем, чтобы сделать турнир более смотрибельным. Зрелищности особой не было, так же как и интереса смотреть этот ЧМ.

Чтобы комментировать выступление сборной России, нужно быть внутри. Это тоже результат, так бывает. Совмещение постов Хартли? Это больше проблема федерации хоккея Латвии, что они получают такого выжатого тренера после клубного сезона», — заявил он в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, чемпионат мира по хоккею в Латвии завершился 6 июня. В финале сборная Канады оказалась сильнее финской команды — 3:2, ОТ. Следующий чемпионат мира пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года в Хельсинки и Тампере (Финляндия).
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