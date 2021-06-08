Белорусскую "Юность" исключили из Лиги чемпионов

Главы государств и правительств ЕС
на саммите 24-25 мая приняли политическое решение в экстренном порядке ввести против Белоруссии новые санкции, включая экономические и секторальные, из-за экстренной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания находившегося на его борту блогера Романа Протасевича
- одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA ("Нехта"). 4 июня Совет ЕС
запретил полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве сообщества и посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах.