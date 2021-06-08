Белорусскую "Юность" исключили из Лиги чемпионов

Руководство хоккейной Лиги чемпионов (CHL) объявило об исключении белорусского клуба "Юность" (Минск) из состава участников турнира в сезоне-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба CHL.

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"После недавних инцидентов в Белоруссии и связанной с ними реакции с непредсказуемыми последствиями поездки в Минск стали затруднительными. Предварительным условием для нашего общеевропейского соревнования является то, что команды, болельщики, официальные лица могут путешествовать и оставаться в стране в безопасности. К сожалению, в настоящее время это не распространяется на поездки в Белоруссию и из Белоруссии. Правление CHL решило, что участие Белоруссии в сезоне-2021/22 Лиги чемпионов на сегодняшний день связано со слишком большим количеством непредсказуемых факторов для всех заинтересованных сторон и wild card ("специальное приглашение") для чемпиона страны "Юности" должен быть отменен", - говорится в заявлении.

Решение о том, кто займет место минского клуба в составе участников Лиги чемпионов следующего сезона, будет принято позднее.

"Юность" выступает в белорусской Экстралиге. Команда является десятикратным победителем соревнования.

CHL была основана в 2014 году. Победителем в сезоне-2019/20 стал шведский клуб "Фрелунда". В сезоне-2020/21 розыгрыш CHL не проводился.