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Чемпионат Европы по футболу 2020

В Америке — судейский бардак. Арбитры помогли Сорокину и Варламову обыграть «Бостон»?

Sport24
5 часов назад
Второй год подряд «Айлендерс» доходят до полуфинала Кубка Стэнли. Второй год подряд на команду Барри Троца никто не ставит, а она обыгрывает опытных соперников. На этот раз во втором раунде ньюйоркцы прошли кусачий и злой «Бостон», от которого до этого сильно досталось «Вашингтону», причем в прямом смысле слова. Но дальше «Брюинз» ничего толком не смогли противопоставить крутым вратарям, надежной обороне и слаженным действиям нападающих. В итоге поражение 4:2. «Мишки» — в отпуск, а их соперник готовится взять реванш у «Тампы».
Cудейский бардак. Арбитры помогли Варламову обыграть «Бостон»
Фото: Getty ImagesGetty Images
Однако если вернуться к этой серии второго раунда, то она получилась довольно скандальной. Действия судей обсуждали чуть ли не больше, чем игру хоккеистов. После четвертого матча при счете 2-2 главный тренер «Айлендерс» обращал внимание на то, что Патрис Бержерон может жульничать на вбрасываниях, но он «полагается на нашу способную судейскую бригаду». Следующие два матча его команда выиграла. Бержерон был неплох на вбрасываниях, как и раньше, хотя его стали частенько удалять с «точки».
После пятого проигранного матча не выдержали нервы у главного тренера «Брюинз». Брюс Кэссиди после 4:5 высказался очень жестко.
«Я думаю, что нам продают сказку о том, что это не «Нью-Йорк Айлендерс», а «Нью-Йорк Сэйнтс» («Святые» — прим. ред.). Они играют жестко и правильно, но и мы тоже. Но если нас удаляют, то их нет, и я не знаю, почему так происходит. Мы просто надеялись, что судьи увидят нарушения. Я не говорю, что каждый свисток против нас дерьмовый, это неправда.Но против нас бывают точно такие же моменты. Их тоже нужно наказывать за это. Они делают отличную работу, продавая эту сказку, что они чистенькие. Поверьте, у них столько же нарушений, сколько и у нас. Просто свистите это. Это очень расстраивает», — и это лишь выжимка из речи тренера (Score).
Эмоции тренера можно было понять. За «Брюинз» закреплен статус жесткой команды, которая бьет всех и всегда, за это игроков регулярно удаляют. Интересно, что в плей-офф больше всех силовых приемов сделал не злой «Бостон» (он лишь четвертый с 412 хитами), а клуб с Лонг-Айленда (504 хита). Вот при счете 2:2 в пятом матче Крэйгу Смиту прилетело клюшкой по лицу, арбитры момент проигнорировали. Совсем скоро после этого «Айлендерс» забили гол. Пресс-конференцию Кэссиди посмотрели в НХЛ, и незамедлительно его решили оштрафовать на $25 тысяч (около 1,8 млн рублей по нынешнему курсу). Сумма гигантская, но за критику судейства всегда огромные штрафы.
Но кажется жесткие слова не помогли, потому что в шестом матче тоже было немало моментов, которые вызывали недоумение. Палмьери впечатал Макэвоя у борта, отправив его в нокдаун, однако арбитры даже не обратили внимание на эпизод, а это могло быть пятиминутное большинство для «Бостона». Кроме тренеров впрямую никто не решается критиковать судейство: комментаторы во время матча могут только удивиться каким-то решениям, но в текстах журналистов вы не найдете того, чтобы арбитров ругали. Такое в Северной Америке просто не принято. Поэтому болельщикам остается возмущаться в социальных сетях, как бьют Кучерова и других звезд, как судьи раз за разом допускают грубейшие ошибки, от которых зависит исход встреч.
Однако несмотря на это, нельзя ни в коем случае сказать, что «Бостон» вылетел из плей-офф из-за судейства. На протяжении всей серии у Кэссиди играло только первое звено, были огромные проблемы в обороне, не такие надежные вратари, как у «Айлендерс» (Сорокин и Варламов в этом году творят что-то с чем-то). «Островитяне» заслужили выход в следующий раунд, потому что были лучше во многих аспектах. Но разве это может быть оправданием для арбитров? Каждый год в плей-офф НХЛ к ним возникает уйма вопросов, а лиги лишь штрафует тренеров и ничего не меняет. Принято считать, что КХЛ во всем отстает от североамериканской лиги. Это не правда. С судейством у нас все намного лучше. НХЛ, возьмите консультацию у Алексея Анисимова.
Хоккей,Брюс Кэссиди,Крэйг Смит,Патрис Бержерон,Алексей Анисимов,
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