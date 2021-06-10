Cудейский бардак. Арбитры помогли Варламову обыграть «Бостон»

Второй год подряд «Айлендерс» доходят до полуфинала Кубка Стэнли. Второй год подряд на команду Барри Троца никто не ставит, а она обыгрывает опытных соперников. На этот раз во втором раунде ньюйоркцы прошли кусачий и злой «Бостон», от которого до этого сильно досталось «Вашингтону», причем в прямом смысле слова. Но дальше «Брюинз» ничего толком не смогли противопоставить крутым вратарям, надежной обороне и слаженным действиям нападающих. В итоге поражение 4:2. «Мишки» — в отпуск, а их соперник готовится взять реванш у «Тампы».

Но кажется жесткие слова не помогли, потому что в шестом матче тоже было немало моментов, которые вызывали недоумение. Палмьери впечатал Макэвоя у борта, отправив его в нокдаун, однако арбитры даже не обратили внимание на эпизод, а это могло быть пятиминутное большинство для «Бостона». Кроме тренеров впрямую никто не решается критиковать судейство: комментаторы во время матча могут только удивиться каким-то решениям, но в текстах журналистов вы не найдете того, чтобы арбитров ругали. Такое в Северной Америке просто не принято. Поэтому болельщикам остается возмущаться в социальных сетях, как бьют Кучерова и других звезд, как судьи раз за разом допускают грубейшие ошибки, от которых зависит исход встреч.