Cудейский бардак. Арбитры помогли Варламову обыграть «Бостон»

Эмоции тренера можно было понять. За «Брюинз» закреплен статус жесткой команды, которая бьет всех и всегда, за это игроков регулярно удаляют. Интересно, что в плей-офф больше всех силовых приемов сделал не злой «Бостон» (он лишь четвертый с 412 хитами), а клуб с Лонг-Айленда (504 хита). Вот при счете 2:2 в пятом матче Крэйгу Смиту
прилетело клюшкой по лицу, арбитры момент проигнорировали. Совсем скоро после этого «Айлендерс» забили гол. Пресс-конференцию Кэссиди посмотрели в НХЛ, и незамедлительно его решили оштрафовать на $25 тысяч (около 1,8 млн рублей по нынешнему курсу). Сумма гигантская, но за критику судейства всегда огромные штрафы.