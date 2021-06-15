Чемпион мира вратарь Хелльберг перешел в клуб КХЛ "Сочи"

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" заключил контракт с шведским вратарем Магнусом Хелльбергом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один год. Предыдущей командой Хелльберга был санкт-петербургский СКА

"В результате переговоров нам удалось добиться перехода в команду одного из сильнейших вратарей лиги на данный момент, - сказал спортивный директор "Сочи" Андрей Зюзин. - Было непросто заполучить топового голкипера в нашу команду, но мы приложили максимум усилий и довольны тем, что Магнус оказался в "Сочи". Могу заверить, что комплектование команды на этом не заканчивается, следите за новостями".

Главный тренер сочинского клуба Евгений Ставровский отметил, что переход вратаря добавит уверенности "Сочи".

"Как тренер я очень рад тому, что наш состав пополнил такой классный игрок. Магнус - не только хороший вратарь, но и хоккеист, который знает, что значит играть в плей-офф, а главное, побеждать в стадии на вылет. Игрок такого калибра определенно добавит уверенности нашей команде".

В прошедшем сезоне Хелльберг принял участие в 21 игре регулярного чемпионата КХЛ, одержал 14 побед при общем показателе 93,0% отраженных бросков. В плей-офф швед сыграл в 10 встречах, одержав семь побед при общем показателе 94,3% отраженных бросков.