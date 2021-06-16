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Чемпионат Европы по футболу 2020

Кучеров признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» - «Айлендерс», Василевский - второй

Советский спортиещё 7
5 часов назад
Счет в серии 1/2 финала Кубка Стэнли сравнялся.
Кучеров признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» - «Айлендерс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» переиграла «Айлендерс» - 4:2.
Лучшим игроком встречи был признан форвард «Лайтнинг» Никита Кучерлв, оформивший ассистенский хет-трик.
Второй звездой стал голкипер «молний» Андрей Василевский, россиянин отразил 24 броска из 26. Третьей - защитник «Тампы» Виктор Хедман. На счету шведа заброшенная шайба и результативная передача.
Таким образом, счет в серии стал равным - 1-1. Третий матч команды проведут на домашней арене «Айлендерс» в ночь на 18 июня.
Хоккей,Виктор Хедман,Андрей Василевский,
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