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Чемпионат Европы по футболу 2020

Победитель Лиги чемпионов уволил главного тренера

Чемпионат.comиещё 3
15 часов назад
Пресс-служба клуба «Сан-Пабло Бургос» объявила об уходе с поста главного тренера Жоана Пеньярройи. Стороны согласовали разрыв контракта по обоюдному согласию.
Пеньярройя возглавил команду в 2019 году. Под его руководством клуб провёл самый успешный отрезок в своей истории. В первый сезон он вывел команду в «Финал восьми» Лиги чемпионов. Этот выход в финальную стадию турнира стал первым в истории клуба. Кроме того, команда дошла до полуфинала чемпионата Испании.
Во второй сезон «Сан-Пабло Бургос» выиграл Лигу чемпионов. «Финал восьми» турнира проходил в Нижнем Новгороде.
Клуб пожелал тренеру удачи и поблагодарил его за впечатляющие результаты работы. Дальнейшие планы тренера пока неизвестны. Также не называются причины расставания с ним.
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