Победитель Лиги чемпионов уволил главного тренера

Пеньярройя возглавил команду в 2019 году. Под его руководством клуб провёл самый успешный отрезок в своей истории. В первый сезон он вывел команду в «Финал восьми» Лиги чемпионов. Этот выход в финальную стадию турнира стал первым в истории клуба. Кроме того, команда дошла до полуфинала чемпионата Испании.