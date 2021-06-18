Василевский стал лучшим российским вратарем в истории НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала непростую выездную победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1) и вырвалась вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли (2-1 по встречам). Главными героями матча стали российский нападающий Никита Кучеров , подобравшийся к достижению Александра Овечкина по очкам в НХЛ, и голкипер Андрей Василевский , ставший лучшим российским вратарем по количеству побед в матчах Кубка Стэнли.

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Действующий обладатель Кубка Стэнли "Тампа-Бэй Лайтнинг", в составе которой зажигают россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский, одержала вторую победу подряд над "Нью-Йорк Айлендерс" и вышла вперед в полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Теперь на счету "молний" две победы, в то время как у "островитян" - только одна, хотя они оказались сильнее в стартовом матче серии и, по идее, могли завладеть психологическим преимуществом.

Однако блестящая игра российского нападающего Кучерова и его три ассиста помогли "Тампе" сравнять счет в серии, а в следующем матче (кстати, выездном) команда уже вышла вперед. И снова огромную роль в победе сыграл Кучеров, которому в этот день исполнилось 28 лет.

Игроки "Айлендерс" то и дело пытались остановить именинника силовыми приемами, но в итоге сделали себе только хуже. На 38-й минуте защитник Адам Пелеч свалил Кучерова на лед без какой-либо адекватной причины (нападающий не владел шайбой), за что отправился в штрафной бокс на две минуты.

"Молнии" тут же воспользовались этим первым и единственным удалением "Айлендерс" в матче: Кучеров принял шайбу в правом круге вбрасывания и отпасовал под удар Виктору Хедману , который остался абсолютно один. Тот нанес мощный бросок по воротам, шайба отлетела от защитника "Айлендерс" и оказалась прямо на клюшке у Брейдена Пойнта, который и отправил ее в створ.

Point out here getting it done pic.twitter.com/UyP4SAwC3B— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 18, 2021

Кучеров, который пропустил весь этот сезон из-за травмы и вернулся только к началу плей-офф, уже записал на свой счет 23 очка (5 голов +18 передач) в 14 матчах Кубка Стэнли! За всю карьеру в НХЛ он набрал 118 очков и поднялся на четвертое место среди россиян по этому показателю. Впереди лишь капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (135 очков), нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (174) и завершивший карьеру Сергей Федоров (176). Также стоит отдельно отметить канадца Пойнта, завершившего голевую атаку "Тампы": он забил в шестом матче плей-офф подряд и еще больше оторвался в гонке снайперов Кубка Стэнли с 11 голами. У его ближайшего преследователя Натана Маккинона из "Колорадо" - восемь заброшенных шайб.

Важно, что 11-й гол Пойнта позволил "Тампе" выйти вперед со счетом 2:1 (до этого команды обменялись голами Янни Гурда и Кэла Клаттербака) и одержать в итоге победу. Однако, несмотря на отличную игру нападающих "молний" (и Кучерова в том числе), первой звездой матча стал российский голкипер Андрей Василевский. "Тампа" решила сыграть на выезде вторым номером, большую часть времени находясь в обороне и время от времени выбираясь в контратаки. Учитывая, что "Айлендерс" являются самой забивной командой этого розыгрыша Кубка Стэнли (48 шайб против 45-ти у "Тампы" и 46-ти у "Вегас Голден Найтс"), держать против них оборону - та еще задача.

В итоге Василевскому пришлось совершить 27 (!) сейвов, один из которых - в упор с метра от Кайла Палмьери, который является одним из лидеров "Айлендерс" и забил уже семь голов в этом плей-офф.

"Островитяне" смогли поразить ворота Василевского только один раз, когда на пятаке возникла куча-мала и собственный защитник Эрик Чернак подставил российского вратаря, неловко отправив шайбу ему между ног. Словацкий игрок хотел помочь Василевскому накрыть снаряд, однако этим лишь позволил Кэлу Клаттербаку добить ее в ворота. После этого курьезного случая "Айлендерс" больше так и не пробили Василевского, намертво зацементировавшего последний рубеж "Тампы".

Birds eye view! all tied. pic.twitter.com/ZVQEy65rS6— New York Islanders (@NYIslanders) June 18, 2021

Более чем за две минуты до конца встречи "островитяне" сняли своего голкипера (кстати, тоже россиянина Семена Варламова ) и выпустили шестого полевого игрока. Однако даже игра в большинстве не помогла самой атакующей команде плей-офф сравнять счет. Лишь в третий раз в этом розыгрыше Кубка Стэнли "Айлендерс" не смогли забросить больше одной шайбы. Виной всему - Василевский.

Российский голкипер был признан лучшим игроком матча, а еще одним приятным достижением стал его исторический рекорд: на счету 26-летнего уроженца Тюмени уже 43 победы в плей-офф НХЛ за всю карьеру. Он обошел Евгения Набокова , который, кстати, играл за "Тампу" и "Айлендерс" и набрал 42 победы в матчах Кубка Стэнли.