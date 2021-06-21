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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Вашингтон» хочет подписать с Самсоновым контракт-мостик

Спорт-Экспрессиещё 2
9 часов назад
«Вашингтон» намерен сохранить в команде голкипера Илью Самсонова. Клуб готов предложить 24-летнему россиянину краткосрочный контракт (так называемый контракт-мостик), сообщает The Athletic.
Проблема для «Вашингтона» заключается в том, что у россиянина будет право обратиться в арбитраж, который может определить сумму его новой зарплаты.
У Самсонова подошел к концу срок действия контракта новичка. Он получил статус ограниченно свободного агента.
В прошедшем сезоне он провел 19 матчей, одержав 13 побед и пропуская в среднем 2,69 шайбы за игру.
Хоккей,Илья Самсонов,
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