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Драфт НХЛ 2022 года пройдёт в Монреале

Чемпионат.com
3 часа назад
Драфт Национальной хоккейной лиги в 2022 году пройдёт в Монреале, сообщил в «твиттере» инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Драфт НХЛ 2022 года пройдёт в Монреале
Фото: ReutersReuters
Право принять участие в драфте имеют хоккеисты, родившиеся в период с 1 января 2002 года по 15 сентября 2004 года.
Также возможность выставить себя на драфт имеют незадрафтованные хоккеисты не из Северной Америки 2001 года рождения. Принять повторное участие в драфте могут те игроки, которые были выбраны в драфте 2020 НХЛ, но не были подписаны командой НХЛ и родились после 30 июня 2002 года.
Напомним, драфт 2021 года пройдёт в ночь с 23 на 24 июля по Москве. В результате драфт-лотереи, прошедшей 2 июня, право первого пика получили «Баффало Сейбрз». Новичок лиги, «Сиэтл Кракен», будет выбирать вторым.
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