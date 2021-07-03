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Чемпионат Европы по футболу 2020

Кучеров вышел на четвёртое место в НХЛ по очкам в одном плей-офф среди российских игроков

Чемпионат.comиещё 10
12 часов назад
В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф – 3-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. Кучеров за 16.49 на площадке, кроме заброшенной шайбы, сделал голевую передачу, шесть раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
Второе очко в матче стало для Кучерова 32-м в нынешнем плей-офф, благодаря чему он вышел на четвёртое место в истории лиги по очкам в одном плей-офф среди российских игроков. Национальный рекорд был установлен в 2009 году нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным (36 очков в 24 матчах). Сам Кучеров в прошлом сезоне набрал 34 очка в 25 встречах, а топ-3 замыкает нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов (32 балла в 24 матчах). В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Никита превзошёл бомбардирский результат Павла Буре, который в 1994 году набрал 31 балл.
Хоккей,Ян Рутта,Тайлер Джонсон,Виктор Хедман,Павел Буре,Евгений Малкин,Никита Кучеров,Евгений Кузнецов,
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