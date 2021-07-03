Кучеров вышел на четвёртое место в НХЛ по очкам в одном плей-офф среди российских игроков

Второе очко в матче стало для Кучерова 32-м в нынешнем плей-офф, благодаря чему он вышел на четвёртое место в истории лиги по очкам в одном плей-офф среди российских игроков. Национальный рекорд был установлен в 2009 году нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным
(36 очков в 24 матчах). Сам Кучеров в прошлом сезоне набрал 34 очка в 25 встречах, а топ-3 замыкает нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов
(32 балла в 24 матчах). В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Никита превзошёл бомбардирский результат Павла Буре
, который в 1994 году набрал 31 балл.