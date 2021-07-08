Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Хоккеист Кучеров выиграл Кубок Стэнли с переломом ребра

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
2 часа назад
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Никита Кучеров провел матчи финала Кубка Стэнли с переломом девятого ребра, полученным в шестой игре финала Восточной конференции против «Нью-Йорк Айлендерс», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Хоккеист Кучеров выиграл в финале Кубка Стэнли с переломом ребра
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ночь на четверг «Тампа» обыграла «Монреаль» в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли (1:0) и, победив со счетом 4-1 в серии, выиграла трофей второй раз подряд. Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 32 (8 шайб + 24 передачи) очка.
Видео дня
«Никита Кучеров в шестой игре против «Нью-Йорк Айлендерс» получил перелом девятого ребра. Он играл на уколах все эти матчи и не пропустил ни одного. Уколы должны были делать в госпитале, потому что это очень близко к легкому. Он играл через боль, не каждый смог бы выйти на лед после такой травмы», – передает ТАСС слова Мильштейна.
«Никита – настоящий профессионал, который перенес тяжелейшую операцию в декабре и восстановился за пять месяцев. Он не переставал работать даже тогда, когда ему запрещали врачи, он готовился. Опять же, он получил травму в шестом матче против «Айлендерс», но не сдался, продолжал играть через боль и стал чемпионом», – добавил он.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский был признан лучшим игроком плей-офф НХЛ и получил «Конн Смайт Трофи».
«Андрей – просто молодец, он работал, помогал команде и провел просто отличный плей-офф, мы очень за него горды. Я считаю, что он полностью заслуженно получил «Конн Смайт Трофи», мы за него рады. Он настоящий профессионал, ему всего 26 лет, так что мы можем наблюдать за его игрой еще много лет», – отметил Мильштейн.
Для «Лайтнинг» эта победа стала второй подряд и третьей в истории. Вклад российских игроков в победу «Тампы» можно назвать существенным, передает РИА «Новости». Михаил Сергачев был в группе лидеров обороны команды, проводил на льду больше 20 минут за игру и сыграл в плей-офф все матчи. Пропустивший полностью регулярку из-за травмы Никита Кучеров стал самым результативным игроком плей-офф, набрав в 22 кубковых матчах 32 очка.
Кучеров до последнего претендовал на приз «Конн Смайт Трофи», который вручают самому ценному игроку плей-офф, но в итоге его опередил Андрей Василевский, переигравший своего оппонента из «Монреаля», олимпийского чемпиона Кэри Прайса. Он стал третьим после Евгения Малкина (2009) и Александра Овечкина (2018) российским обладателем «Конн Смайт Трофи» и первым российским голкипером.
Помимо Кучерова, Сергачева и Василевского, сезон НХЛ-2021/22 могут занести себе в актив Кирилл Капризов и российские вратари. Форвард «Миннесоты Уайлд» с блеском дебютировал в Северной Америке, забил 27 голов и получил «Колдер Трофи», который вручают лучшему новичку лиги. Что касается вратарей, то бывший одноклубник Капризова по московскому ЦСКА Илья Сорокин ярко проявил себя в составе «Айлендерс», где конкурировал за место в составе с Семеном Варламовым. В «Рейнджерс» надежно играли Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, а «Флорида» с Сергеем Бобровским вышла в плей-офф. Всего в регулярном чемпионате сыграли 11 вратарей из России, что стало новым рекордом для отечественного хоккея.
Хоккей,Дэн Мильштейн,Михаил Сергачев,Игорь Шестеркин,Семен Варламов,Кэри Прайс,Александр Георгиев,Кирилл Капризов,Илья Сорокин,Евгений Малкин,Никита Кучеров,Александр Овечкин,Сергей Бобровский,Андрей Василевский,ЦСКА,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители