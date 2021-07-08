Хоккеист Кучеров выиграл в финале Кубка Стэнли с переломом ребра

Помимо Кучерова, Сергачева и Василевского, сезон НХЛ-2021/22 могут занести себе в актив Кирилл Капризов
и российские вратари. Форвард «Миннесоты Уайлд» с блеском дебютировал в Северной Америке, забил 27 голов и получил «Колдер Трофи», который вручают лучшему новичку лиги. Что касается вратарей, то бывший одноклубник Капризова по московскому ЦСКА Илья Сорокин
ярко проявил себя в составе «Айлендерс», где конкурировал за место в составе с Семеном Варламовым
. В «Рейнджерс» надежно играли Игорь Шестеркин
и Александр Георгиев
, а «Флорида» с Сергеем Бобровским
вышла в плей-офф. Всего в регулярном чемпионате сыграли 11 вратарей из России, что стало новым рекордом для отечественного хоккея.