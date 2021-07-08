Хоккеист Кучеров выиграл в финале Кубка Стэнли с переломом ребра

В ночь на четверг «Тампа» обыграла «Монреаль» в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли (1:0) и, победив со счетом 4-1 в серии, выиграла трофей второй раз подряд. Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 32 (8 шайб + 24 передачи) очка.

«Никита – настоящий профессионал, который перенес тяжелейшую операцию в декабре и восстановился за пять месяцев. Он не переставал работать даже тогда, когда ему запрещали врачи, он готовился. Опять же, он получил травму в шестом матче против «Айлендерс», но не сдался, продолжал играть через боль и стал чемпионом», – добавил он.