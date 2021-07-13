Игроки "Тампы" повредили Кубок Стэнли

Игроки клуба НХЛ "Тампа Бэй Лайтнинг" повредили Кубок Стэнли во время чемпионского парада.

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"Тампа Бэй" 7 июля завершила финальную серию Кубка Стэнли против "Монреаля" (4-1), выиграв пятый матч со счетом 1:0. "Лайтнинг" второй раз подряд выиграли Кубок Стэнли и третий раз в истории (в 2004 году).

Чемпионский парад "Тампы Бэй" состоялся в понедельник. Первая часть прошла на воде, где игроки передвигались с Кубом Стэнли на лодках, катерах и гидроциклах, вторая часть должна была состояться в парке, но была отменена из-за дождя и сильного ветра.