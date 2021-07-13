Продаются все: что будет с Капризовым после отказа от $72 млн «Миннесоты»

Пока футбольные болельщики переваривают произошедшие драмы на чемпионате Европы, в хоккее всё развивается покруче голливудских кассовых фильмов. Повода скучать не даёт Кирилл Капризов. Став лучшим новичком прошедшего сезона Национальной хоккейной лиги — за клуб НХЛ он провёл 55 матчей, в которых набрал 51 очко (27+24), — российский игрок остался без контракта.

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin/ТАСС AP Photo/Ross D. Franklin/ТАСС

«Миннесота» всё ещё не оставляет надежды подписать 24-летнего форварда, но тот крутит головой и отказывается сначала от контракта на восемь лет с зарплатой в $9 млн в год, затем от соглашения на семь лет с оплатой труда в $8–8,5 млн. Логика «Уайлд» ясна — руководство клуба видит в Кирилле потенциал, который принесёт команде сплошные плюсы. Уже в первом сезоне он помог коллективу дойти до плей-офф турнира, и если всё сложится удачно, кто знает, на что ещё способен этот русский.

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Но Капризов непрост. «Миннесота» для него изначально была трамплином. Он не хочет стать заложником даже не середняка НХЛ. Ну, только представьте. Кириллу давно не 18 лет, а подписать контракт с «Уайлд» означает одно — до 32 лет застрять в команде, которая явно не соответствует амбициям нападающего. Кому это надо? К тому же через пару-тройку лет он имеет все шансы стать одной из главных звёзд лиги. В таком случае подписание контракта с такой суммой — это значит остаться в дураках.

Для генерального менеджера клуба Билла Герина эта новость стала шоком. Он-то думал, что провернёт самую лёгкую сделку в истории клуба. Вместо этого Капризов со своим агентом предложили соглашение на меньший срок и меньшую сумму, так называемый контракт-«мостик». Парень просто хочет раскрыть потенциал и подписать контракт на уровне Панарина, то есть на три миллиона больше. «Миннесота» физически не готова предоставить такой контракт Капризову. Да и надо ли это Кириллу?

Это логично и правильно. Через несколько лет потолок зарплат в заокеанской лиге поднимется, соответственно, повысятся и зарплаты главных звёзд. А подписывая трудовой договор сейчас, новоиспечённая звезда будет играть за гроши. Поэтому Кирилл и предлагает контракт на два-три года и $6 млн. Спустя это время он сможет выбрать из огромного количества клубов, которые гарантированно предложат ему соглашение на более выгодных условиях.

Все эти переговоры рождают новые слухи. Например, о возвращении Кирилла в родной ЦСКА . Смешно читать, но объяснять приходится. В спортивном мире для того, чтобы подогреть интерес, часто вбрасывается информация, не соответствующая действительности. Так и здесь. Сообщение очень простое: звезда «дикарей» может вернуться в Континентальную хоккейную лигу из-за возможного решения НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх. Только вот болельщикам «красно-синих» рано запускать фейерверки — делается это агентом с одной целью: надавить на руководство «Миннесоты» для успешного завершения сделки на условиях, которые выгодны 24-летнему нападающему. Никакого резона оставлять НХЛ ради участия в Играх нет.

И «дикарям» как никогда нужно прогнуться. Если Кирилл увидит, что его не хотят держать как птицу в клетке, что клуб готов идти на компромиссы и готов меняться, то не исключено, что в итоге поменяет своё решение и сам игрок. Контракт-«мостик» может спокойно перейти в долгосрочное соглашение. Тогда, как и мечтал Герин, он обретёт самого высокооплачиваемого игрока в истории франшизы.