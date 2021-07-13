В чем проблема натурализованных легионеров в КХЛ

Легальный обход правил должен тревожить и лигу, и ФХР.

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Лимит на легионеров — один из вечных вопросов для нашего спорта в целом и хоккея в частности. Забирают ли иностранцы места у российской молодёжи или, напротив, стимулируют её развитие? Сколько легионеров должно быть в российских футбольных, хоккейных и прочих клубах? Правильного ответа на эти вопросы нет и быть не может, так как случай каждого «варяга» справедливо рассматривать отдельно.

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Но о количестве иностранцев в командах споры не утихают, а в трудные времена для нашего спорта эта тема всякий раз обостряется. Вот и после провалов наших сборных на ЧМ-2021 по хоккею и ЧЕ-2020 по футболу снова заговорили об оптимизации числа легионеров в российском клубном спорте и даже выдвижении каких-то особых требований к ним. Причём заговорили на правительственном уровне.

В КХЛ в свою очередь заявили, что пока вопрос сокращения рабочих мест для иностранцев поднимать не планируют. Сейчас в нашей лиге каждая российская команда имеет право заявлять не более 5 легионеров на каждый матч. И надо сказать, что в каждом клубе, претендующем на Кубок Гагарина, эти вакансии всегда заполнены, причём иностранцы, как правило, занимают ключевые позиции: основной вратарь, лучший бомбардир, ведущий защитник. Более того, тенденции последних лет показывают, что и пятёрки иностранных хоккеистов клубам недостаточно.

Самый свежий пример: в составах каждого полуфиналиста последнего Кубка Гагарина было более пяти легионеров, из-за чего как минимум один хоккеист с нероссийским паспортом у ЦСКА СКА , «Ак Барса» и «Авангарда» оставался вне заявки на матчи не по игровым причинам.

Пока ФХР считает иностранцев главным врагом развития отечественного хоккея, топ-клубы КХЛ, решающие свои задачи, стараются расширить легионерское присутствие в составах. При этом покупка шести или даже семи иностранцев для ротации — это уже прошлый век. Последний же писк моды — подписание натурализованных легионеров, которые не попадают под лимит. Схема проста. Иностранцы из дальнего зарубежья попадают в КХЛ через «Барыс» и минское «Динамо» , где год-два играют за небольшие деньги и хорошо проявляют себя. Затем они получают белорусское или казахстанское гражданство, у них появляются отличные предложения из топ-клубов, и они уезжают на хорошую зарплату в Россию в роли «шестого» легионера.

Таких примеров в КХЛ становится всё больше. Скажем, снятие легионерского статуса с казахстанских игроков позволило Найджелу Доусу подписать в 35 лет хороший контракт с «Ак Барсом». Белорусский паспорт Джеффа Плэтта уже не первый год помогает возрастному уроженцу Торонто оставаться востребованным в нашей лиге.

А уже в это межсезонье пользование своеобразной лазейкой приобретает массовый характер. «Автомобилист» подписал контракты с «казахстанцем» Джесси Блэкером и «белорусом» Шейном Принсом, и теперь екатеринбургский клуб на легальной основе сможет заявлять на матчи сразу семь фактических легионеров. ЦСКА приобрёл игрока сборной Казахстана этнического шведа Виктора Сведберга , получив возможность задействовать в каждой игре нового сезона шесть иностранцев. Благодаря натурализации место в «Авангарде» получил 34-летний Франсис Паре.

Выходит, что обойти лимит в КХЛ не так уж и трудно. И пока такая лазейка существуют, клубы будут ей пользоваться, причём всё чаще и чаще. Почему? Да потому что разговоры о ставке на собственных воспитанников — это в большинстве случаев голый популизм. От любой команды, в которую вкладываются серьёзные деньги, ждут, в первую очередь, результат, а не массовое трудоустройство «кровинушек». А результата быстрее можно добиться, включив в состав не молодого и перспективного, а лишнего опытного и обученного легионера. Скупка натурализованных канадцев и шведов даёт такую возможность.

Кроме того, в контексте этой темы мы снова касаемся проблемы скудного рынка российских хоккеистов. Молодёжь сырая или убегает за океан, а все звёзды местного разлива на контрактах. Как в таких условиях менеджерам клубов усиливать состав? Только искать легионеров в Европе и АХЛ, а когда места для иностранцев заканчиваются — обращаться к натурализованным белорусам и казахстанцам. Так что ФХР со своими перманентными идеями об ужесточении лимита весьма оторвана от реальности. Ну прикажет федерация снизить число иностранцев в клубах до трёх человек, а во что тогда превратится КХЛ? Вместо очередной попытки вмешательства в дела главной лиги страны ФХР лучше задуматься о том, почему детско-юношеский и молодёжный хоккей поставляет так мало конкурентоспособных кадров во взрослый спорт, вынуждая профессиональные клубы хитрить, увеличивая разными способами количество иностранцев в составе.

Но и КХЛ нужно разобраться в этом вопросе. Понятно, что подписать натурализованного легионера может любая команда, в этом смысле все находятся в равных условиях. Но не напрягает ли лигу наличие такой лазейки в правилах? Ведь скоро здесь может возникнуть такой же бардак, как и со скрытой арендой. Как и с потолком зарплат.

Какие могут быть выходы из этой ситуации?