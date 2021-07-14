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Чемпионат Европы по футболу 2020

ЦСКА назначил Сергея Фёдорова новым главным тренером

Чемпионат.com
1 час назад
Сергей Фёдоров назначен главным тренером ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев. На этом посту специалист сменил Игоря Никитина.
ЦСКА назначил Сергея Фёдорова новым главным тренером
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Фёдоров работает в ЦСКА с 2012 года, с 2013 года является членом наблюдательного совета клуба.
В составе сборной России Сергей Фёдоров стал трёхкратным чемпионом мира, серебряным (1998) и бронзовым (2002) призёром Олимпийских игр, чемпионом СССР (1987-1989), обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002).
Будучи игроком он начинал свою спортивную карьеру в ЦСКА в 1986 году. С 1990 года играл в составе «Дедтройт Ред Уингз». После ухода из клуба в 2003 году выступал за «Анахайм Майти Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Карьеру игрока Фёдоров завершил в 2012 году в Континентальной хоккейной лиге в магнитогорском «Металлурге».
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