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Сергей Федоров назначен главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА

ТАССиещё 10
1 час назад
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера команды трехкратного чемпиона мира и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Федоров стал главным тренером ХК ЦСКА
Фото: ТАССТАСС
На этом посту 51-летний специалист сменит Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года и привел армейцев к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19. Федоров работает в системе ЦСКА с 2012 года, с 2013 года он является членом наблюдательного совета клуба, также специалист занимал пост главного менеджера по кадрам и спорту.
"По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров, - заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович. - Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере".
В качестве игрока Федоров выступал за московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за "Детройт", с которым трижды становился обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002), "Анахайм", "Коламбус" и "Вашингтон". Всего в НХЛ Федоров провел 1248 матчей, в которых набрал 1179 (483 гола + 696 результативных передач) очков. В 1994 году он первым из европейцев стал обладателем "Харт Трофи" - приза, который вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
Федоров является трехкратным чемпионом мира (1989, 1990, 2008), серебряным (2010) призером мирового первенства. Также в его активе серебряная (1998) и бронзовая (2002) медали Олимпийских игр. В 2015 году Федоров был включен в Зал славы НХЛ, в 2016-м - в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея.
Хоккей,Игорь Никитин,Сергей Федоров,Металлург,
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