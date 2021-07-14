Федоров стал главным тренером ХК ЦСКА

Федоров является трехкратным чемпионом мира (1989, 1990, 2008), серебряным (2010) призером мирового первенства. Также в его активе серебряная (1998) и бронзовая (2002) медали Олимпийских игр. В 2015 году Федоров был включен в Зал славы НХЛ, в 2016-м - в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея.