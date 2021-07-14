Федоров стал главным тренером ХК ЦСКА

В качестве игрока Федоров выступал за московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург"
. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за "Детройт", с которым трижды становился обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002), "Анахайм", "Коламбус" и "Вашингтон". Всего в НХЛ Федоров провел 1248 матчей, в которых набрал 1179 (483 гола + 696 результативных передач) очков. В 1994 году он первым из европейцев стал обладателем "Харт Трофи" - приза, который вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.