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Чемпионат Европы по футболу 2020

Глава НХЛ - о каминг-ауте хоккеиста: если будут проблемы, не стесняйся звонить мне

Газета.Ruиещё 1
34 минуты назад
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поддержал защитника системы "Нэшвилла" Люка Прокопа, который недавно совершил каминг-аут.
"Звони мне": глава НХЛ отреагировал на каминг-аут хоккеиста
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ
"Люди, если они не могут быть настоящими и подлинными, не могут быть своей лучшей версией. Любой, кто связан с НХЛ, будь то фронт-офис, будь то тренеры и сотрудники по развитию игроков, будь то игроки, мы хотим, чтобы все знали, что, кем бы вы ни были, у вас есть место в нашей семье.
Я сказал Люку, что то, как он поступил, было мужественно, и я считаю, что ему важно заручиться поддержкой семьи НХЛ, которая у него будет. И если у него возникнут какие-либо проблемы или сложности, у него есть мой номер мобильного телефона, и он не должен стесняться звонить мне.
Мое собственное убеждение – и как отца, и как дедушки – заключается в том, что людям нужно чувствовать себя комфортно в своей собственной шкуре, и людей нужно принимать такими, какие они есть. И все это сводится к уважению. Все люди заслуживают уважения", – передает слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.
Ранее игрок в американский футбол клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Лас-Вегас Райдерс" Карл Нассиб признался, что он гей.
Хоккей,Гэри Беттмэн,
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